Le seigneur de la cloche et son influence anonyme sur Joshua-Usyk ou Estrada-Cuadras

Dans Estrada vs. Blocs 2 et dans Usyk vs. Joshua, il y avait les premières cloches qui pouvaient renverser la vapeur à chaque combat. Dans cette vidéo, nous analysons le coup de sifflet joué par un personnage qui passe habituellement inaperçu, mais il est temps pour lui d’apparaître : le Seigneur de la cloche.

Dans le premier, cela aurait pu être la défaite de Gallo puisque tout s’est passé au troisième tour, lorsque Cuadras l’a envoyé sur la toile et était sur le point de l’assommer. Dans le deuxième combat, Joshua vs. Usyk, la cloche a empêché un TKO et pourrait même empêcher la victoire de l’Ukrainien au cas où les juges, contrairement à ce que tout le monde a vu, auraient favorisé le champion et le propriétaire.

