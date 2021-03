Le Seigneur des Anneaux d’Amazon engage le réalisateur Wayne Che Yip ⋆ .

]]>]]>

Amazon Studios a annoncé que le réalisateur anglo-chinois Wayne Che Yip avait rejoint l’équipe de réalisation pour le prochain Le Seigneur des Anneaux Série télévisée, en plus d’être co-producteur exécutif.

Yip a déjà réalisé des épisodes de La roue du temps, Chasseurs, Prédicateur, Canal 4 utopie et Docteur Who, et dirigera quatre épisodes de l’émission très attendue.

«C’est un véritable honneur d’être invité dans le monde de Tolkien par JD & Patrick et Amazon Studios», a déclaré Yip. «Chaque jour, j’ai hâte de travailler avec l’incroyable équipe ici en Nouvelle-Zélande alors que nous contribuons humblement à l’héritage des plus grandes histoires jamais racontées.»

Monde jurassique: royaume déchu le réalisateur JA Bayona a réalisé les deux premiers épisodes, tandis que JD Payne et Patrick McKay (Star Trek au-delà) servent de showrunners.

La série à venir d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables étaient testé, l’espoir suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir tout le monde dans les ténèbres. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après ils sont partis.

le Seigneur des Anneaux jouera Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham , Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

]]>]]>