Le Seigneur des Anneaux revient en salles à l’occasion de son 20e anniversaire | Divertissement

Du 30 avril au 22 mai 2021, les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux seront à nouveau projetés à l’occasion de son 20e anniversaire.

Cela semble incroyable, mais cette 2021 ne sera ni plus ni moins de 20 ans depuis Le Seigneur des Anneaux, la trilogie cinématographique épique et oscarisée de Peter Jackson basé sur les livres acclamés de JR Tolkien avec, entre autres, Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Hugo Weaving et Liv Tyler.

Pour célébrer cet événement, du 30 avril au 22 mai 2021, le La trilogie du Seigneur des Anneaux remasterisée en 4K, pouvoir profiter de cette aventure épique sur grand écran avec la meilleure qualité d’image et de son.

Pour la commodité des fans, chaque film sortira dans l’ordre et sera disponible pendant une semaine. Ainsi, du 30 avril au 6 mai, vous pourrez voir Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, du 7 au 13 mai Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours sera disponible, et enfin du 14 au 22 Le Seigneur de the Rings: The Return of the King sera projeté en mai.

le retour de la trilogie du Seigneur des Anneaux dans les théâtres Sans aucun doute, cela est d’une grande aide pour certains théâtres blessés qui souffrent encore des effets de la pandémie de coronavirus, jusqu’à récemment, la plupart des cinémas en Espagne étaient fermés et avec pratiquement aucune première notable sur le panneau d’affichage, donc ces films représenteront incitation pour les téléspectateurs à retourner dans les cinémas qui respectent strictement les mesures de prévention du COVID-19

La trilogie de films Le Seigneur des Anneaux sera de retour en salles en 4K du 30 avril au 22 mai 2021. Apprécierez-vous à nouveau cette saga cinématographique emblématique sur grand écran?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.