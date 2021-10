Le séjour à l’hôpital de la reine Elizabeth met en évidence un fait troublant sur l’avenir de la famille royale

Les récents changements de santé et le séjour à l’hôpital de la reine Elizabeth mettent en évidence une réalité stressante pour le Royaume-Uni et la famille royale. Le monde ignorait que la reine avait été hospitalisée pendant 24 heures, soulevant des questions sur le message derrière un véritable problème auquel le personnel royal sera confronté assez tôt.

Comme indiqué dans The Daily Beast, le retard dans la révélation de la visite à l’hôpital crée des spéculations sur ce qui est caché ou retardé. Combiné avec des nouvelles récentes sur sa santé et ses fonctions en recul, certains se demandent si elle serait disposée à démissionner et à permettre au prince Charles de prendre sa place en tant que prince régent jusqu’au décès de sa mère.

Que se passera-t-il à la mort de la reine Elizabeth II ? pic.twitter.com/4a9ZDg7Nk2 – Insider (@thisisinsider) 20 octobre 2021

Cela ne semble pas être une option pour la reine Elizabeth, et elle continue de continuer quotidiennement, se précipitant vers ses fonctions au milieu de la pandémie. Cela comprenait 15 engagements officiels rien qu’en octobre, occupés à la suite de la perte de son mari, le prince Phillip et de la controverse avec le petit-fils du prince Harry et sa femme Meghan Markle.

La relation avec ses petits-enfants semble encore plus chaleureuse que celle qu’elle entretient avec Charles et sa femme Camilla, dont elle est catégorique, ne reçoit pas le titre de reine bien que le prince ait clairement indiqué ses intentions s’il devenait roi.

Comme la chronique de The Daily Beast et d’autres articles de presse, Charles et la division croissante au sein du pays pourraient être les principaux facteurs qui l’ont poussé à rester en poste jusqu’au dernier moment. Le Brexit, la pandémie et la crise sans cesse croissante du changement climatique ont fait de la reine Elizabeth la figure centrale qui ne vacille pas au milieu des vagues agitées de l’histoire.

En plus de tout cela, l’étendue de ce qui est requis si la reine Elizabeth venait à décéder. Comme indiqué dans The Guardian en 2017, sa disparition mettrait un terme au Royaume-Uni d’une manière qui rendrait la pandémie actuelle apprivoisée. Il est également probable que le chemin d’information depuis le palais soit encore plus fermé que lors de la peur de l’hôpital. « La reine souffre d’une grande prostration physique, accompagnée de symptômes qui provoquent beaucoup d’anxiété », écrit The Guardian, citant Sir James Reid à la suite du décès de la reine Victoria.

Que va devenir la reine Elizabeth ? Continuera-t-elle vers le haut jusqu’à ce qu’elle redevienne de la poussière et de l’argile ? Une récente tentative de récompenser le monarque comme Oldie of the Year dans le magazine Oldie a été « gracieusement refusée » par son personnel. « Sa Majesté pense que vous êtes aussi vieux que vous le pensez, en tant que telle, la reine ne pense pas qu’elle répond aux critères pertinents pour pouvoir accepter, et espère que vous trouverez un récipiendaire plus digne. »