Le séjour de Kyle Lowry à Miami Heat pourrait être plus court

L’un des mouvements les plus marquants du NBA Market de l’été dernier a été celui qui s’est terminé par Kyle Lowry quittant les Raptors de Toronto, la franchise canadienne dans laquelle il avait réussi à s’établir pendant tant d’années comme l’un des meilleurs meneurs de la ligue.

L’arrivée du meneur de jeu américain au Miami Heat en échange de Goran Dragic a représenté une nouvelle étape passionnante pour le joueur de la meilleure ligue de basket de la planète. Un candidat clair pour le ring à travers la Conférence Est qui a continué de croître grâce à Kyle Lowry, même si des doutes ont commencé à apparaître sur la durée de vie du meneur en Floride.

Une rumeur NBA attendue

Et non, ce n’est pas que Kyle Lowry soit un joueur très porté sur les changements d’équipe, bien au contraire. Mais la réalité est que le meneur de jeu est très clair qu’il ne prendra pas sa retraite sous les ordres d’Erik Spoelstra et Pat Riley dans ces Heat, il est donc clair qu’il devra partir tôt ou tard. Et si on parle d’un joueur de ni plus ni moins de 35 ans, la retraite et ce dépaysement sont plus proches que jamais.

Cela a été confirmé par Kyle Lowry lui-même, qui a déclaré qu’il prendrait sa retraite des Raptors de Toronto par crochet ou par escroc. En effet, il a reconnu être prêt à accepter un contrat d’une journée pour pouvoir disputer son dernier match en NBA avec le maillot de la franchise canadienne.

Le ferez-vous au cours des prochains étés ou allez-vous changer d’équipe avant de retourner dans ce que vous considérerez toujours comme votre maison ?