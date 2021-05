Le séjour passe par la Nova Creu Alta

16/05/2021

Act. À 10 h 48 CEST

.

Sabadell veut ajouter sa troisième victoire consécutive dans la Nova Creu Alta et quitter la zone de relégation contre un Tenerife qui cherche à dissiper les doutes et à remporter une victoire qui leur donne un demi-salut.

Les deux sont séparés dans le classement par sept points. Les Catalans ont 40 ans et font partie de la permanence. Sabadell, qui avait déjà gagné 1-2 à Heliodoro Rodríguez López, pourrait faire un arrêt complet contre les équipes canariennes après avoir remporté leurs deux engagements contre Las Palmas.

Tant l’entraîneur Antonio Hidalgo comme le défenseur Oscar Rubio ils ont parlé pendant la semaine que la permanence arrive à gagner dans la Nova Creu Alta. Les victoires contre Majorque (1-0) et Rayo Vallecano (2-0) ont brisé la séquence de cinq mois sans victoire à domicile. Bien sûr, le trébuchement à Oviedo (2-1) et la victoire d’un rival direct comme Carthagène dans le fief de l’Espanyol réduisent la marge d’erreur chez les arlequins.

Sabadell récupère les liquidités par rapport au dernier engagement. Le milieu de terrain est de retour Grottes d’Adri et la lateral Josu Ozkoidi une fois sa sanction purgée. Il y a jusqu’à sept joueurs qui sont à une carte de la suspension avec une incidence spéciale parmi les joueurs attaquants. A) Oui, Stoichkov, Edgar, Guruzeta, Nestor Oui Heber ils ont quatre cartes.

Parmi les victimes, il y a un autre attaquant tel quel Alvaro Vazquez genou blessé. Après avoir été absents pendant plusieurs semaines, les milieux de terrain pourraient entrer dans l’équipe Ange martinez Oui Antonio Romero.

Tenerife n’a gagné que lors d’une de ses onze visites à Sabadell. Bien sûr, c’était lors du dernier match précédent entre les deux en 2015 et avec une victoire de 1 à 3. Il s’accroche à ce souvenir après cinq matchs consécutifs sans victoire dans lesquels il a vu son avantage réduit avec la relégation des places à six points. Et c’est que Tenerife fait face à sa visite à Sabadell dans le but de remporter une victoire avec laquelle certifier la permanence et arriver sans urgences qualificatives aux trois derniers jours du championnat.

Pour cela, le personnel de Luis Miguel Ramis Il devra améliorer ses performances en tant que visiteur, puisqu’il n’a remporté qu’un seul match au deuxième tour sur route et n’a pu marquer qu’un but lors de ses sept dernières sorties.

L’approche bleue et blanche sera encore une fois conditionnée par des pertes, notamment au centre de la défense et au milieu de terrain, toutes deux dues aux blessures de Bruno Wilson, Image de balise Carlos Ruiz, Ramon Folch Oui Gio Zarfino quant à la sanction de Alberto Jimenez.

Ils ne sont pas non plus disponibles pour Luis Miguel Ramis les assaillants Borja Lasso Oui Alex Bermejo, tout en récupérant Valentin Vada.

Le principal doute dans le onze de départ est le compagnon de Nikola Sipcic au centre de la défense, pour lequel il existe deux options principales: retarder le milieu de terrain Sergio Gonzalez ou localiser dans cette démarcation Alex Munoz, un joueur qui a toujours agi en arrière gauche cette saison et qui, bien qu’il se soit rétabli, n’a pas joué depuis plus d’un mois.

Le match de ce dimanche devient important dans la mesure où dans le prochain les bleus et blancs affronteront Majorque, qui pourrait être en jeu pour certifier une promotion directe, en plus de la possibilité d’empêcher Sabadell de couper des distances dans le classement.

– Alignements probables:

Sabadell: Mackay; Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Grego Sierra; Óscar Rubio, Undabarrena, Adri Cuevas, Pierre ou Josu; Stoichkov, Néstor et Guruzeta.

CD Tenerife: Dani Hernández; Moore, Sipcic, Sergio González, Pomares; Aitor Sanz, Javi Alonso; Nono, Shashoua, Vada; et Fran Sol.

Arbitre: López Toca (Comité cantabrique)

Stade: Nova Creu Alta

Heures: 14h00