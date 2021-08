Le sélectionneur allemand Hansi Flick confirme que Thomas Muller et Mats Hummels continueront sous son règne

in

Après avoir finalement été présenté comme entraîneur-chef de l’équipe nationale allemande, l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick a confirmé qu’il avait un cerveau fonctionnel, ce qui est plus que ce que l’on peut dire sur le fan de football moyen.

Interrogé sur l’avenir de Thomas Muller et Mats Hummels, l’entraîneur a confirmé qu’il n’y aurait pas de limite d’âge pour la sélection et que les joueurs seraient sélectionnés sur le mérite à l’avenir. Fait intéressant, cela pourrait même ouvrir la voie à Jerome Boateng pour se remettre en lice pour la coupe du monde, à condition qu’il puisse trouver un nouveau club et maintenir ses performances à un niveau élevé.

Voici les citations de Hansi, capturées par @iMiaSanMia :

Flick sur l’avenir international de Müller et Hummels: “Bien sûr, j’ai parlé à certains joueurs. Pour moi, il n’y a pas d’âge pour être joueur de l’équipe nationale” pic.twitter.com/mTmw5tU5wM – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 1er août 2021

N’importe qui aurait pu voir cela venir, étant donné que le pivot malavisé de Jogi Low envers les jeunes n’avait porté aucun fruit. Hansi a toujours entretenu une relation solide avec ses joueurs seniors au niveau du club, qualifiant même Thomas Muller de « bras étendu de l’entraîneur ». Bien qu’il y ait eu des suggestions selon lesquelles Muller devrait prendre sa retraite après ses euros décevants, il était évident que Hansi Flick emmènerait son bras droit à la Coupe du monde.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les joueurs seniors seront autorisés à se reposer sur leurs lauriers. Flick souhaite que son équipe soit composée de joueurs et est transparent sur les critères de sélection :

Flick : “Nous allons travailler avec les meilleurs joueurs d’Allemagne, ils doivent montrer qu’ils sont les meilleurs joueurs d’Allemagne. Pour moi, il s’agit de : Est-ce quelqu’un d’assez bon pour l’équipe nationale et a-t-il envie de jouer pour l’équipe nationale ?” pic.twitter.com/p7HZGBTSfl – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 1er août 2021

C’est un degré de transparence rafraîchissant de la part de Hansi, et nous espérons qu’il tiendra sa parole. Les problèmes de sélection ont été l’une des caractéristiques des derniers jours de Low, les joueurs méritants étant souvent ignorés sans aucune raison apparente. Flick cherche clairement à donner à l’Allemagne une table rase et à ramener les jours de gloire de 2014. Espérons qu’il aura ce qu’il faut pour réussir.