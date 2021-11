Le sélectionneur autrichien Franco Foda est convaincu que Marcel Sabitzer va franchir un cap au Bayern Munich

Marcel Sabitzer n’a pas encore tout à fait trouvé ses marques au Bayern Munich. Le milieu de terrain n’a fait qu’un total de 11 apparitions dans toutes les compétitions depuis son arrivée du RB Leipzig à la fin de la fenêtre de transfert, dont seulement deux départs. Ses performances n’ont pas répondu aux attentes de lui compte tenu de l’importance d’un joueur qu’il était pour Die Roten Bullen ainsi que pour l’équipe nationale autrichienne, où il est un vétéran bien établi.

Plus récemment, Sabitzer a commencé et marqué lors de la victoire 4-2 de l’Autriche en qualification pour la Coupe du monde contre Israël à Klagenfurt, et il a joué les 90 minutes, ce qu’il n’a pas encore fait pour le Bayern. Après la victoire, Sabitzer a déclaré que pour sa confiance, des minutes constantes étaient la chose la plus importante pour lui. « Dans la situation dans laquelle je me trouve, les minutes d’action sont la chose la plus importante », a-t-il déclaré (Sport1).

C’est quelque chose qu’il obtient avec l’équipe nationale autrichienne, mais qu’il n’a pas encore tout à fait atteint avec le Bayern. Pour lui, plus de minutes dégage un niveau de confiance qu’il ressent avec le personnel d’entraîneurs et le reste de l’équipe. «Je ressens particulièrement la confiance et la sécurité dont j’ai besoin. Quand je le ressens et le sens, je peux aussi réaliser ma meilleure performance. Tout le monde a besoin de confiance et de sécurité quelque part pour pouvoir appeler ses meilleures performances possibles », a-t-il expliqué.

L’entraîneur autrichien Franco Foda est bien conscient de la qualité de Sabitzer et il pense que la fortune des milieux de terrain va bientôt changer au Bayern. Il est fermement convaincu que cette qualité ne donnera finalement à Julian Nagelsmann d’autre choix que de le jouer beaucoup plus souvent. « C’est un joueur important parce qu’il travaille tout simplement beaucoup pour l’équipe. Malgré tout, je suis convaincu que la qualité prévaudra en fin de compte. Et il a la qualité. Il l’emportera également au Bayern », a expliqué Foda.

Espérons que pour le Bayern, la prédiction de Foda se concrétise et Sabitzer est capable de devenir un personnage plus régulier sous Nagelsmann. À moins de nouveaux soucis de blessure, il pourrait avoir la chance d’être titularisé vendredi lors du match de Bundesliga contre le FC Augsburg étant donné que Joshua Kimmich est toujours en quarantaine obligatoire et que Leon Goretzka revient de la blessure qu’il a subie lors de la victoire 9-0 de l’Allemagne en qualifications. sur le Liechtenstein.