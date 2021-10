Le sélectionneur espagnol Luis Enrique brûle du désir d’affronter l’Italie en demi-finale de l’UEFA Nations League

10/04/2021 à 23:41 CEST

L’Espagne affrontera l’Italie ce mercredi (20h45) lors de la première demi-finale de l’UEFA Nations League. Ce sera la répétition des demi-finales du récent Championnat d’Europe, au cours desquelles les transalpinos se sont imposés aux tirs au but avant de remporter le titre contre l’Angleterre, dans une finale résolue également à onze mètres. L’équipe dirigée par Luis Enrique a la possibilité de retirer son épine battant maintenant les Italiens, qui agissent également en tant qu’hôtes.

Luis Enrique a toutefois assuré dans une interview au site officiel de l’UEFA qu’il n’affronterait pas le duel avec un air de revanche et souligne que la Ligue des Nations était déjà un but dans son carnet avant même cette demi-finale fatidique contre l’équipe dirigée. par Roberto Mancini : « Avant le début de l’Euro, c’était déjà une proposition intéressante : jouer contre l’Italie en Italie. C’est une compétition que nous aimerions gagner et, curieusement, nous jouerons contre les champions d’Europe en titre dans leur pays. »

Avec tout, l’entraîneur asturien a déclaré qu’il “attendait le match avec impatience”. Et il a souligné que ce sera une bonne pierre de touche pour voir le niveau de l’Espagne : « Ce sera un match très intéressant de voir quelles performances nous sommes capables d’offrir devant un public majoritairement italien et contre les champions d’Europe actuels. besoin de plus de motivation que cela. “.

Le style n’est pas négociable

Luis Enrique a exposé les grandes lignes de sa philosophie du football, qu’il a définie en trois mots : “attaque, pression et ambition”. « Le mot le plus important, c’est l’attaque », affirme-t-il : « Quand on s’assoit pour choisir une équipe, la première chose qu’on regarde, c’est ce qu’elle peut offrir en attaque. Le type de joueurs que sont nos milieux de terrain, centraux et défenseurs est de nature offensive. Ils doivent avoir une bonne technique, car nous essayons de jouer le ballon par derrière pour qu’il atteigne nos attaquants de la meilleure façon possible. »

L’entraîneur espagnol poursuit avec le concept de pression : “Nous attaquons d’une manière spécifique pour être dans une position où nous pouvons appuyer après la défaite.” Et il conclut avec la définition de l’ambition : “Nous voulons dire que nous jouons de la même manière à chaque match, quels que soient les adversaires et le résultat.”

Bref, ce style n’est pas négociable : « Je n’ai pas beaucoup de doutes sur la façon dont je veux que mon équipe joue, car je suis convaincu que c’est le meilleur moyen de remporter la victoire. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, mais C’est le style que je connais et que j’aime, c’est donc celui que je vais utiliser, car je le fais depuis que j’étais l’entraîneur du Barça B“.