Le sélectionneur français Didier Deschamps fait le point sur la blessure de Kingsley Coman

Kingsley Coman s’est blessé à la fin du match d’hier entre la France et la Suisse. L’ailier du Bayern Munich a fait un bon match et a même failli marquer le vainqueur du match, mais la chance n’était pas de son côté.

Coman est arrivé à la mi-temps en remplacement de Clement Lenglet, mais il a malheureusement dû être remplacé à la 111e minute par Marcus Thuram.

A la première prolongation, on a pu voir Deschamps et Coman échanger quelques mots. Et juste après quelques minutes, la discussion est devenue assez houleuse, et Paul Pogba a dû intervenir et calmer l’entraîneur.

Deschamps a expliqué via Kicker : « Il avait des problèmes musculaires à la cuisse, mais il voulait quand même jouer, tout en sachant que ce serait difficile. Il ne suffit pas de vouloir continuer, il faut être capable de le faire. Et deux minutes plus tard, il s’est rendu compte que ce n’était pas possible !

En fin de compte, Coman a dû quitter le terrain blessé. Espérons que ce ne sera pas une longue pause pour l’ailier, mais nous attendons toujours la déclaration médicale officielle.