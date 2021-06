Le Semi et le Marathon de Valence renouvellent la confiance en Transvia

17/06/2021 à 17h38 CEST

Sport.es

Dès confirmation par le Organisation du semi-marathon et du marathon de Valence Trinidad Alfonso EDP que les courses se dérouleront avec une participation populaire aux dates prévues de 2021, 24 octobre et 5 décembre, respectivement, les deux tests Ils ont scellé un nouveau renouveau entre Transvia Sport et SD Correcaminos continuer à travailler en étroite collaboration dans la gestion et la prise en charge de tous les courtiers qui se rendent à Valence ville de la course à pied participer aux deux meilleures courses d’Espagne.

Depuis le portail, Transvia Sport, marque spécialisée dans le tourisme sportif de la société valencienne Transvia, propose aux coureurs et à leurs accompagnateurs une large offre hôtelière et des services spécialement adaptés à vos besoins. Remboursement du montant de la réservation en cas de blessure, transfert gratuit de l’hôtel au départ et retour le jour de la course, départ tardif jusqu’à 16h00 ou petit déjeuner adapté à partir de 05h30, sont quelques-uns des valeurs ajoutées incluses, dans les plus de 70 établissements qui composent l’offre touristique de Valence.

Paco Borao, président de SD Correcaminos, et José Plus, directeur de Transvia – Bien plus qu’un voyage, renouvelé cet accord qui lie depuis 2014 Transvia Sport en tant qu’agence de voyages coordinateur des soins et de la gestion des participants au Marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP et au Semi-marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP.