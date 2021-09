Le semi-marathon de Valence fait avancer son élite internationale dans la chasse aux nouveaux records

14/09/2021 à 17h58 CEST

Les Demi-marathon de Valence Trinidad Alfonso EDP, organisé par le SD Roadrunner, confirme les premiers noms de l’élite internationale qui se retrouvera dans les rues de VAlencia Ciudad del Running le 24 octobre. Après une édition Elite l’an dernier au cours de laquelle un nouveau record du monde masculin a été établi à la distance (57:32, Kibiwott Kandie) et quatre coureurs au total sous les 58 minutes, elle ambitionne de devenir la plus rapide du monde en 2021, sans renoncer à de plus grands défis, y compris le record féminin universel, actuellement établi à 1:04:02, par la Kenyane Ruth Chepngetich.

l’éthiopien Letesenbet Gidey, recordwoman actuelle de 5 000 (avec un record de 14 : 06,62 à la Journée des records du monde NN Valencia en 2020), 10 000 (29 : 01,03 à Hengelo) et 15K (44 :20 à Nimègue), tentera de rattraper son bronze dans les 10 000 mètres de Tokyo 2020, faisant ses débuts au semi-marathon de Valence avec une performance de classe mondiale. Avec elle, les deux derniers gagnants du test répéteront Genzebe Dibaba (1:05:18 en 2020) et Senbere Teferi (1:05:32 en 2019 et auteur cet été d’une marque stratosphérique en 5000 de 14:15,24), en plus du jeune Yalemzerf Yehualaw (1:04:40), troisième du dernier semi-marathon mondial de Gdynia (Pologne), et qui améliore ses performances personnelles à chaque nouvelle course asphalte à laquelle il participe.

Malgré le fait que la barre 2020 était très haute dans la catégorie hommes, avec quatre coureurs de moins de 58 minutes, le semi-marathon de Valence cherchera également une course du plus haut niveau dans la catégorie hommes. Il répétera le troisième classé de l’édition Elite, Rhonex Kipruto (57:49, meilleurs débuts dans l’histoire du semi-marathon, et record du monde actuel du 10K sur route), et l’Éthiopien ouvre à Valence Muktar edris, double champion du monde du 5000 mètres sur piste et avec un temps de 59:04 à sa seule expérience sur un semi-marathon. Ils seront accompagnés de plusieurs coureurs à moins de 59 minutes de distance et de quelques débutants de classe mondiale de la piste.

Marc Roig : « Rêver d’un record du monde est possible et souhaité & rdquor;

Marc Roig, sélectionneur de l’élite internationale de la course, a affirmé que « les années olympiques ont toujours un air particulier, mais le calendrier ne s’arrête pas et le semi-marathon (distance non olympique) a d’autres couronnes à distribuer. Et ils les veulent, aussi bien ceux qui ont triomphé à Tokyo que ceux qui sont restés aux portes. Par conséquent, rêver du record du monde est possible et souhaité & rdquor ;. Le semi-marathon de Valence travaille avec les équipes des principaux athlètes d’élite afin que leurs séances d’entraînement de ces semaines précédentes aboutissent à un grand pic de forme à Valence.