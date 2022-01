Le séminaire Country Radio donne le coup d’envoi du 2e sommet annuel du streaming

Le CRS présente son deuxième sommet annuel sur le streaming en mettant l’accent sur le streaming de l’industrie de la musique et les initiatives d’éducation numérique.

Cette conférence d’une journée en personne offre un focus laser sur le streaming dans l’industrie de la musique avec huit sessions ciblées et informatives. Au moins 21 conférenciers confirmés de l’industrie numérique seront sur place, ainsi que des vitrines d’artistes et un déjeuner servi. Le Streaming Summit est né du CRS : The Virtual Experience qui a eu lieu en février 2021.

La participation à cet événement a été un tel succès que les organisateurs de CRS et la direction du comité de l’agenda ont étendu le programme à une journée complète en mettant l’accent sur la diffusion en continu. Country Radio Seminar reviendra en tant qu’événement en direct et en personne de l’industrie pour 2022, avec un accent plus large sur l’industrie de la musique dans son ensemble.

Streaming Summit 2022 offrira une expérience éducative proactive grâce à une plus grande participation de fournisseurs de services numériques comme Spotify. Voici un bref aperçu des sessions confirmées qui seront disponibles lors du Streaming Summit de cette année.Streaming Summit Networking BreakfastPrésentation de Chart-metricTwitch/Live Streaming for MusicDécouverte de la musique via le streaming : étude des fans sur SpotifyWarner Music Nashville Lunch & PerformanceTalk Data to Me : 2021 in ReviewRoad to the Next Big Thing : The Connected Car

« Je peux dire avec confiance que la quantité de talent et d’expertise de grande envergure trouvée dans chaque session de ce sommet serait difficile à trouver sous le toit d’une seule conférence », a déclaré Annie Ortmeier, présidente du comité du Sommet du streaming de CRS, à Digital Music News. « Notre équipe du Streaming Summit composée de Sarah D’Hilly, Ali Matkosky et moi-même sommes ravis de la programmation pour 2022 alors que nous nous alignons avec de nouveaux partenaires et de nouvelles perspectives qui repoussent les limites, faisant de cette journée un incontournable. »

Country Radio Seminar reste déterminé à élargir l’attrait de son événement annuel en se concentrant davantage sur les créateurs de contenu numérique, en streaming, en tournée et en création orale qui peuvent cibler les consommateurs de musique country. « La consommation de musique country via les plateformes de streaming a connu une croissance exponentielle et record pendant la quarantaine pandémique », a déclaré le directeur exécutif de CRS, RJ Curtis.

« Dans le même temps, Country continue de dominer en tant que format musical le plus programmé à la radio terrestre. Grâce à une révolution technologique, il y a maintenant beaucoup plus de places à la table pour les parties prenantes dans notre format. »

Conférenciers confirmés pour le CRS Streaming Summit 2021Timothée Babbitt | General MotorsLauren Noir | Pays maintenantCho chanté | GraphiqueMétriqueEmilie Cohen | Amazon MusiquePatch Culbertson | grand fortTim Foisset | Warner Music NashvilleHaley Jones | MRC DivertissementAlison Junker | SpotifySoja Kim | Spotify pour les artistesRire d’Allison | Lumière rougeAli Matkosky | grand fortAnnie Ortmeier | UMG NashvilleAshton Pierre | AT&TVipin Reddy | UMG NashvilleSteve Stewart | Groupe de médias CoxJonathan Tarlton | SpotifyAlina Thompson | PandoreTaylor Viegut | UMG NashvilleComment puis-je m’inscrire à CRS Streaming Summit ?

Un pass d’une journée pour le Streaming Summit pour le 23 février coûte 249 $. Un laissez-passer d’une journée est également inclus dans les frais d’inscription de trois jours au CRS 2022 de 649 $. Vous pouvez vous inscrire à l’événement ici.

Country Radio Séminaire Streaming Summit 2021 | PanneauxPetit-déjeuner de réseautage du Sommet du streaming | Un événement de bienvenue du Streaming Agenda Committee, des DSP et des partenaires des labels dans le monde du streaming, de la vente au détail numérique et du commerce électronique. Présentation de ChartMetric | Un regard sur la façon dont la musique country est représentée dans les plateformes de radio et de streaming aujourd’hui. Les habitudes de consommation de musique ont changé au cours des dernières années, y compris la musique country. La radio est toujours énorme, mais des services comme Spotify, Pandora, Apple Music, Amazon et YouTube font partie intégrante de l’écosystème. Ce panel examine comment ces services se concurrencent ou se complètent sur la base des données collectées par ChartMetric. Twitch/Diffusion en direct pour la musique

Rire d’Allison (Responsable du marketing numérique et du streaming chez Red Light et Lauren Noir (Editeur de Country Now) explorez le fonctionnement de Twitch, si vous devez vous en soucier, et comment la musique étend sa présence sur la plate-forme précédemment axée sur les jeux.

Découverte de la musique via le streaming : étude sur les fans de Spotify | Spotify aide les auditeurs à découvrir de nouveaux artistes environ 16 milliards de fois par mois. Soja Kim (Product Marketing Spotify for Artists) partage plus d’informations sur la Spotify Fan Study pour aider les artistes et leurs équipes à déchiffrer les données disponibles via le service Spotify for Artists. Talk Data to Me : 2021 en revue | Le populaire panel Talk Data to Me de CRS est de retour pour répondre à la croissance du streaming dans la musique country par rapport au reste de l’industrie de la musique. Ce panel mettra l’accent sur des données de streaming, des données de consommation et des données radio plus robustes, demandant aux participants s’ils peuvent choisir le hit. route vers la prochaine grande nouveauté : les voitures connectées | Les Américains passent des heures dans leurs véhicules, ce qui signifie que l’écoute dans la voiture est un marché énorme. Ce panel rempli de leaders de l’industrie à travers l’automobile, le streaming audio et l’espace de connectivité discute de ce qui est en magasin pour le streaming dans la voiture. Les panélistes offriront une plongée profonde dans la façon dont les consommateurs écoutent leur musique préférée dans la voiture, transformant l’écoute dans son ensemble.