Le semis de Rabi commence; blé planté sur 34 000 hectares à ce jour : ministère de l’Agriculture

Les semis des cultures d’hiver ont commencé dans le pays, les agriculteurs plantant du blé sur 34 000 hectares jusqu’à présent cette saison de rabi, a annoncé vendredi le ministère de l’Agriculture.

Le blé est la principale culture d’hiver ou rabi. Le riz et les légumineuses, comme le gramme, l’urad, le moong ainsi que les graines oléagineuses comme l’arachide et le tournesol, sont d’autres cultures de rabi cultivées pendant cette saison.

Selon les données de semis publiées par le ministère, le blé a été semé sur 34 000 hectares jusqu’à présent au cours de la campagne rabi 2021-22 contre 35 000 hectares il y a un an.

Alors que les semis de blé ont commencé dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Karnataka et le Jammu-et-Cachemire, ils n’ont pas encore commencé dans les principaux États producteurs comme le Pendjab et l’Haryana car la récolte des cultures kharif est toujours en cours.

Non seulement le blé, les superficies ensemencées en paddy, les légumineuses et les céréales secondaires sont restés inférieurs jusqu’à présent au cours de cette campagne rabi par rapport à la période de l’année précédente. Cependant, la superficie cultivée en oléagineux jusqu’à présent a été signalée plus élevée qu’il y a un an, selon les données.

Le paddy a été planté à 3,71 lakh hectare jusqu’à présent cette saison de rabi contre 4,34 lakh hectare au cours de la période de l’année précédente, tandis que celui des céréales secondaires à 4,20 lakh hectare contre 5,24 lakh hectare dans ladite période.

Jusqu’à présent, les légumineuses ont été semées sur 9,70 lakh d’hectares au cours de la saison rabi 2021-22, contre 12,58 lakh d’hectares il y a un an.

Les graines oléagineuses ont été semées sur 25,33 lakh d’hectares jusqu’à présent cette saison de rabi, soit plus de 20,01 lakh d’hectares il y a un an.

Les cultures totales de rabi ont été semées dans une superficie de 43,29 lakh d’hectares jusqu’à présent cette saison de rabi, contre 42,52 lakh d’hectares il y a un an.