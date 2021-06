Le Sénat adopte le projet de loi à l’unanimité pour faire du 19 juin une fête nationale .

[*]De Yahoo News :

[*]Le Sénat a adopté mardi un projet de loi instituant le 15 juin, jour de la fin de l’esclavage aux États-Unis, comme fête nationale. [*]Après avoir été adopté à l’unanimité, le projet de loi se dirige maintenant vers la Chambre des représentants, où son adoption est pratiquement assurée, puis vers le bureau du président Biden pour signature. [*]Célébré le 19 juin, Juneteenth, ou Freedom Day, reconnaît et marque l’émancipation des Afro-Américains anciennement réduits en esclavage, commémorant la date de 1865 à laquelle les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris leur liberté.

[*]Comme discuté plus en détail par CNN :

[*]Le 19 juin 1865, le général de division Gordon Granger a annoncé à Galveston, au Texas, la fin de l’esclavage conformément à la proclamation d’émancipation de 1863 du président Abraham Lincoln. [*]En 1980, Juneteenth est devenu un jour férié de l’État du Texas. Au cours des décennies qui ont suivi, tous les États, à l’exception du Dakota du Sud, ont commémoré officiellement le 10 juin, mais seuls une poignée d’États l’observent comme un jour férié payé.

[*]En tant qu’enfant des années 60 et 70, principalement de la même génération de personnes qui contrôlent maintenant la plupart des leviers du pouvoir dans ce pays, je peux vous assurer que la signification de cette date n’était pas un sujet qui a fait son chemin dans mon public école.

[*]Clint Smith, écrivant pour l’Atlantique, a réfléchi sur la signification de cette omission et de nombreuses autres omissions et distorsions sélectives et longtemps popularisées sur les motivations de l’ancienne Confédération, en particulier la perception que ceux qui ont combattu du côté confédéré n’avaient aucun intérêt personnel dans l’esclavage, car la plupart étaient jeunes, pauvres et sans instruction, et ne possédaient pas personnellement d’esclaves. Ainsi, comme le dit la légende, la guerre ne pouvait pas vraiment être « à propos » de l’esclavage. Dans un article intitulé « Why Confederate Lies Live On », Smith nous dirige vers la recherche qui réfute essentiellement cette idée fausse :

[*][T]’historien Joseph T. Glatthaar a contesté cet argument. Il a analysé la composition de l’unité qui allait devenir l’armée de Lee de Virginie du Nord et a souligné que « la grande majorité des volontaires de 1861 avaient un lien direct avec l’esclavage ». Près de la moitié possédaient des esclaves ou vivaient avec un chef de famille, et beaucoup plus travaillaient pour des propriétaires d’esclaves, leur louaient des terres ou entretenaient des relations d’affaires avec eux. [*]De nombreux Sudistes blancs qui ne possédaient pas d’esclaves étaient profondément attachés à la préservation de l’institution. L’historien James Oliver Horton a écrit sur la façon dont la presse a inondé les sudistes blancs d’avertissements selon lesquels, sans esclavage, ils seraient forcés de vivre, de travailler et inévitablement de procréer avec leurs voisins noirs libres. [*]Le Louisville Daily Courier, par exemple, a mis en garde les sudistes blancs non esclavagistes contre la pente glissante de l’abolition : « Souhaitent-ils envoyer leurs enfants dans des écoles où les enfants noirs du voisinage sont scolarisés ? Veulent-ils donner au nègre le droit de comparaître à la barre des témoins pour témoigner contre eux ? » Le journal menaçait que les hommes noirs coucheraient avec des femmes blanches et « fusionneraient les deux races en violation de la volonté de Dieu ».

[*]Smith a été interviewé par la filiale NPR de Boston, WBUR, à propos de cet article et du sujet de Juneteenth. Dans cette interview, Smith explique pourquoi une compréhension plus viscérale par les Américains de l’ampleur colossale de l’esclavage dans ce pays a été réduite (pour ainsi dire) par une tendance à se concentrer uniquement sur ces quelques individus célèbres et héroïques, tels que Harriet Tubman ou Frederick Douglass. , qui s’est rebellé contre elle, a parlé contre elle, ou a réussi à échapper à son emprise. Il espère que la commémoration de Juneteenth fournira une plus grande perspective sur les luttes individuelles contre l’esclavage qui ont eu tendance à être ignorées dans cette perspective quelque peu limitée.

[*]Quelques unes de ses remarques :

[*]”Je pense que nous rappeler et utiliser Juneteenth comme une occasion de nous rappeler que la résistance n’était pas seulement les rébellions massives ou les actes dramatiques de fugue, mais c’était les petites choses et c’était les gens qui se forment des aspirations et se forment une communauté face à des circonstances que nous ne pouvions tout simplement pas imaginer aujourd’hui. [*][*] [*]« Il existe un sentiment de responsabilité personnelle dans lequel je pense qu’il est important que les gens regardent autour d’eux et considèrent non seulement dans le contexte de la race ou dans le contexte de l’esclavage, mais dans le contexte du genre, dans le contexte de l’orientation sexuelle, dans le contexte de l’immigration et de l’histoire de l’impérialisme, dans le contexte de toutes les myriades de choses qui affectent notre monde, notre société, nos vies aujourd’hui. Les gens portent un niveau de responsabilité personnelle dans lequel il faut regarder autour de soi et considérer ce qu’ils ne savent pas et essayer d’en savoir plus sur les forces qui ont façonné ce à quoi ressemble notre société aujourd’hui. Dans le même temps, je pense que nous devrions reconnaître qu’il y a eu un effort de plusieurs générations, souvent sanctionné par l’État, pour empêcher les gens d’apprendre autant de choses. Et c’est dommage.”

[*]Alors que le Parti républicain assume et embrasse le manteau de l’ancienne Confédération plus audacieusement et effrontément chaque jour qui passe, alors que ses adhérents et ses porte-parole médiatiques de droite attaquent d’une main les enseignements de la « théorie critique de la race » (un concept que peu de si l’un de leurs partisans comprend réellement), tout en tissant de nouveaux schémas améliorés de suppression des électeurs avec l’autre, les mots de Smith rappellent que dans ce pays, sur les questions de race, le passé ne semble jamais dépasser autre chose que le prologue. Et il est certes difficile de comprendre pourquoi, après 150 ans, ce pays est toujours obligé de considérer le fléau historique de l’esclavage comme l’héritage singulier et primordial régissant son existence politique et sociale continue.

[*]Mais c’est peut-être juste un témoignage de la gravité monumentale et impardonnable de cette institution.

[*]Comme Smith le note :

[*]Ce à quoi je pense le plus quand je pense à Juneteenth, c’est qu’il y avait des millions de personnes à travers les générations qui se sont battues pour mettre fin à cette institution mais n’ont jamais pu en voir la fin. Et ils se sont battus pour la fin de l’esclavage et savaient qu’ils n’auraient peut-être jamais l’occasion de le voir par eux-mêmes. Mais ils savaient que quelqu’un le ferait un jour. Et je pense que c’est le cadre que nous devrions au moins prendre dans tant de problèmes que nous voyons dans notre société. C’est comme, eh bien, vous savez, nous travaillons pour mettre fin à l’incarcération de masse. Nous travaillons pour mettre fin à la pauvreté ou nous travaillons pour mettre fin à toutes ces choses horribles, pas nécessairement parce que nous pensons que nous en verrons la fin nous-mêmes, mais parce que nous savons qu’un jour quelqu’un le fera, tant que chacun de nous continuera à le faire travailler génération après génération après génération.

[*]Nous ne pouvons qu’espérer que l’introduction de cette fête en commémoration du 19 juin 1865 jouera un rôle dans ce pays reconnaissant enfin l’histoire destructrice que tant de ses habitants se sont tordus d’accommoder, d’expliquer, de justifier et d’ignorer depuis.

