Le Sénat américain a « foiré » la crypto, a déclaré le sénateur Ted Cruz

Cruz explique que les sénateurs démocrates se sont opposés à tous les amendements supplémentaires à la loi et que cela nuira considérablement à l’industrie de la cryptographie.

L’écosystème crypto “a été foutu” à cause du Sénat américain, a déclaré hier soir le sénateur Ted Cruz sur Twitter, faisant référence à la loi qui est entre les mains du Congrès américain. Le fil Twitter en trois parties se lit comme suit :

1 .- “Ce soir, ils ont baisé Crypto. Il existe un désaccord partisan sur les dépenses, c’est pourquoi les démocrates se sont opposés à TOUS les amendements supplémentaires. Cela signifie que Wyden-Lummis ne sera PAS voté pour réduire les dommages que ce projet de loi causera à la cryptographie, et l’amendement Cruz ne sera PAS voté pour abroger entièrement les nouvelles règles de cryptographie. “

“Le résultat? Le Sénat va infliger des milliards de dollars de dommages à l’industrie croissante et passionnante de la crypto-monnaie et en conduire une grande partie à l’étranger. Il n’y a pas 5 sénateurs qui comprennent grand chose à la crypto.”

3.- “Ce que le Sénat a dit ce soir : on va taxer d’enfer quelque chose dont on ne sait rien, pour qu’on puisse adopter un projet de loi gigantesque qu’on n’a pas lu, et dépenser l’argent de l’américain les gens sur des choses que nous ne pouvons pas payer. . C’est imprudent et nocif ».

Enchevêtrements au Sénat

Pour sa part, le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a bloqué les efforts visant à voter sur tout amendement supplémentaire au projet de loi sur les infrastructures. Alors que la sénatrice Cynthia Lummis promet de continuer à se battre pour l’amendement crypto favorable, il ne restera peut-être pas assez de temps pour le passer, souligne UToday.

À cet égard, le sénateur Ted Cruz (républicain du Texas) affirme que l’écosystème de la cryptographie s’est tout simplement “foulé”, ajoutant que continuer avec le texte original de la législation pourrait potentiellement “infliger des milliards de dollars de dommages” à l’industrie naissante des crypto-monnaies. .

Il convient de noter que le processus d’approbation du plan d’infrastructure fédéral de 1 000 milliards de dollars a été bloqué en raison d’une disposition qui imposerait des règles de déclaration strictes à tous les courtiers en crypto. Plusieurs amendements concurrents ont été proposés pour sauver l’industrie, la réécriture introduite par le sénateur Patrick Toomey, Ron Wyden et Cynthia Lummis étant la plus populaire.

Le sénateur Rob Portman, qui a proposé la disposition fiscale controversée, a précisé qu’elle n’inclurait pas les mineurs, les jalonneurs, les développeurs de logiciels et de matériel, ainsi que les validateurs.

Dans un long fil Twitter, Lummis déclare que le Sénat se réunira à nouveau pour convaincre Schumer de donner une autre chance à l’amendement pro-crypto-monnaie.

Cependant, les sénateurs favorables à la cryptographie pourraient tout simplement ne pas avoir assez de temps car le vote sur l’amendement doit avoir lieu tôt demain mardi matin.

