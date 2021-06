Elon Musk et Jeff Bezos sont deux des hommes les plus riches du monde, et bien que tous deux soient clairement des titans brillants de l’industrie, aucun d’eux n’a atteint ce statut sans de multiples aides du gouvernement. Tesla et SpaceX de Musk ont ​​reçu près de 5 milliards de dollars d’aide gouvernementale au fil des ans sous diverses formes – subventions, crédits environnementaux, allégements fiscaux, prêts à prix réduit, etc. – tandis qu’Amazon a reçu plus de 3,7 milliards de dollars de subventions des contribuables au seul niveau fédéral.

Récemment, les deux hommes se sont battus pour un autre contrat financé par les contribuables, une subvention de la NASA pour envoyer des astronautes sur la lune.

Le mois dernier, il a été annoncé que la société de Musk, SpaceX, se verrait attribuer le contrat après que leur offre ait été présentée à près de la moitié du coût de l’offre de Blue Origin de Bezos.

Après la perte, Blue Origin et une troisième société en lice ont déposé des protestations auprès du Government Accountability Office, mais il semble que le processus d’examen puisse être contourné grâce aux actions des législateurs fédéraux qui cherchent maintenant à aider Bezos à recevoir un contrat de 10 milliards de dollars. en tous cas.

Une sacrée aubaine

C’est exact. Depuis que Bezos a perdu l’offre, les législateurs se démènent pour accorder une deuxième subvention, en plus du contrat attribué à SpaceX. Pour y parvenir, ils travaillent à l’adoption d’un amendement à l’Endless Frontier Act, une loi destinée à augmenter le financement de la recherche scientifique et de la technologie.

L’amendement a été ajouté au projet de loi par la sénatrice Maria Cantwell (D-WA), qui représente l’État où se trouve le siège de Blue Origins.

Alors que la troisième société, Dynetics, serait techniquement également en lice pour le nouveau pot d’argent, la plupart semblent croire que Bezos serait un bon coup pour cela.

Malgré son prix élevé, la législation est rapidement adoptée par le Congrès et semble bénéficier d’un large soutien bipartite.

“UNE [Senate] le vote de procédure la semaine dernière a été adopté par une marge de 71-27 », rapporte The Intercept, « et les dirigeants démocrates du Sénat envisagent un vote jeudi pour le passage final, après quoi il devrait passer par la Chambre des représentants. »

Les divulgations montrent que Blue Origin a dépensé 625 000 $ pour faire pression sur le Sénat entre janvier et mars 2021. Des rapports montrent que 50 000 $ sont allés à une équipe de lobbyistes qui se sont concentrées sur le programme d’alunissage. Dans l’ensemble, c’est une sacrée aubaine en échange d’un contrat gouvernemental de 10 milliards de dollars.

Les documents d’entreprise ne sont pas du capitalisme

Bien que la notoriété de Bezos et Musk attire l’attention sur ce document particulier, il ne s’agit en réalité que d’un comportement de base pour le Congrès, qui passe une grande partie de son temps à distribuer l’argent des contribuables aux milliardaires et aux entreprises.

Le gouvernement fédéral à lui seul dépense environ 75 milliards de dollars par an en subventions aux entreprises privées, et cela ne fait qu’effleurer la surface. Boeing obtient des milliards de dollars des États et du Congrès. Dans le cadre du plan de relance initial de 2020, The Cheesecake Factory a obtenu 50 millions de dollars. Nike a reçu plus de 2 milliards de dollars. Et ainsi de suite.

Il n’y a pas de moyen facile de mesurer pleinement le montant en dollars des dons des entreprises dans les budgets fédéraux, étatiques et municipaux, et encore moins le montant de l’aide sociale aux entreprises donnée par d’autres moyens comme des allégements fiscaux sélectifs ou le favoritisme réglementaire.

Comme Charles Koch l’a dit un jour : « Les subventions et les mandats ne sont que deux des privilèges que le gouvernement peut accorder à des amis politiquement connectés. D’autres incluent des subventions, des prêts, des crédits d’impôt, des réglementations favorables, des renflouements, des garanties de prêt, des allégements fiscaux ciblés et des contrats sans appel d’offres.

Le bien-être des entreprises est une forme de copinage, et c’est une attaque directe contre le capitalisme de marché libre. Il permet au gouvernement de choisir les gagnants et les perdants et c’est carrément faux, tant sur le plan éthique qu’économique.

Dans son roman séminal Atlas Shrugged, Ayn Rand a écrit : « Quand vous voyez que pour produire, vous devez obtenir la permission d’hommes qui ne produisent rien – Quand vous voyez que l’argent coule vers ceux qui vendent, non pas des biens, mais des faveurs—Quand vous voyez que les hommes s’enrichissent par la corruption et par l’attraction que par le travail, et que vos lois ne vous protègent pas contre eux, mais les protègent contre vous—Quand vous voyez la corruption récompensée et l’honnêteté devenir un sacrifice de soi—Vous sachez peut-être que votre société est condamnée.

Lorsque le gouvernement interfère sur le marché, il limite la concurrence, récompense souvent les gens pour leurs mauvaises pratiques commerciales, réduit le choix des consommateurs, étouffe l’innovation et oblige les contribuables à financer des produits et des programmes contre leur gré. C’est une perversion complète d’un système de marché libre, et le fait est que ni Bezos ni Musk ne devraient recevoir de fonds publics pour leurs désirs d’exploration spatiale.

Il est temps que nous arrêtions de renflouer les milliardaires.