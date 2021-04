Le Sénat approuve à une écrasante majorité la législation anti-asiatique sur les crimes haineux par 94 voix contre 1 ⋆ .

Le Sénat a approuvé jeudi de manière décisive un projet de loi visant à lutter contre l’augmentation des crimes haineux ciblant les Américains d’origine asiatique au milieu de la pandémie COVID-19.

Les législateurs ont adopté à une écrasante majorité la législation dans un vote 94-1, avec le sénateur du GOP Josh Hawley du Missouri comme seul vote contre l’adoption.

«Le projet de loi, dirigé par le sénateur Mazie Hirono (D-Hawaï), oblige le ministère de la Justice à désigner un responsable pour examiner les crimes de haine liés au coronavirus et renforce les ressources étatiques et locales», selon The Hill.

«Dans le cadre d’un accord avec la sénatrice Susan Collins (R-Maine), Hirono a modifié le libellé du projet de loi sur les orientations que l’administration serait tenue de publier. Le projet de loi appelait initialement à des orientations sur les “ meilleures pratiques pour atténuer le langage racialement discriminatoire ” décrivant la pandémie de coronavirus. Le projet de loi final appelle plutôt à des orientations «visant à sensibiliser le public aux crimes de haine pendant la pandémie de COVID-19» », a rapporté le média.

«Hirono a également travaillé sur la législation des Sénateurs Richard Blumenthal (D-Conn.) Et Jerry Moran (R-Kansas) qui vise à renforcer le signalement des crimes de haine, à offrir un soutien à la formation sur les crimes de haine pour les forces de l’ordre et à mettre en place une ligne directe sur les crimes de haine. », A noté The Hill.

Une étude de la California State University, San Bernardino, qui a examiné 16 villes, a découvert une augmentation de 149% des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique en 2020, selon le média.

Lien source