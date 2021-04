Le Sénat condamne fermement les crimes haineux anti-asiatiques en adoptant un nouveau projet de loi

Le Sénat – lors d’un vote majoritairement bipartisan jeudi – a envoyé le message le plus fort du Congrès à ce jour condamnant les crimes haineux anti-asiatiques en adoptant un projet de loi visant à améliorer la collecte de données 94-1.

La législation, bien que quelque peu restrictive, vise à renforcer le suivi des crimes de haine en désignant un fonctionnaire du ministère de la Justice pour examiner spécifiquement les incidents de crimes de haine potentiels, en octroyant des subventions aux organismes régionaux chargés de l’application de la loi pour mettre en place des lignes d’assistance téléphonique et en offrant une formation à la police sur la façon de gérer la haine. réponse au crime.

Aucune de ces mesures ne suffirait à lutter pleinement contre les crimes de haine, mais le projet de loi est significatif en ce qu’il marque une condamnation notable du racisme anti-asiatique, qui a bondi au cours de la dernière année alors que les Américains d’origine asiatique ont été bouc émissaire pour la propagation du coronavirus et en tant que responsables publics, y compris l’ancien président Donald Trump, ont utilisé des termes racistes.

Selon un tracker de Stop AAPI Hate, près de 3800 incidents impliquant tout, de la violence verbale et de l’évitement à l’agression physique ont été signalés. Les fusillades en Géorgie, qui ont tué six femmes d’origine asiatique en mars, ainsi que les violentes attaques contre des aînés d’origine asiatique, ont également renouvelé l’attention sur la question.

L’adoption de ce projet de loi reconnaît cette réalité et fait des progrès dans la collecte de meilleures informations sur les crimes haineux en général: actuellement, des milliers de crimes haineux ne sont pas signalés chaque année, et les données fédérales font également défaut car les organismes locaux d’application de la loi ne gardent pas toujours un œil ou communiquez leurs numéros.

Comme Ken Schwencke de ProPublica l’a signalé en 2017, il existe de sérieuses lacunes dans les registres que les organismes d’application de la loi conservent:

Les preuves suggèrent que de nombreux services de police à travers le pays ne travaillent pas très fort pour dénombrer les crimes haineux. Des milliers d’entre eux choisissent de ne pas participer du tout au programme de crime haineux du FBI. Parmi les 15 000 qui en ont, 88% ont déclaré n’avoir commis aucun crime haineux. Selon les archives fédérales, le service de police de Huntsville n’a jamais signalé de crime de haine. Les organismes locaux d’application de la loi ont signalé un total de 6 121 crimes haineux en 2016 au FBI, mais les estimations de l’Enquête nationale sur la victimisation de la criminalité, menée par le gouvernement fédéral, fixent le nombre de crimes haineux potentiels à près de 250000 par an – une indication de l’inadéquation des données du FBI.

«À un moment où la communauté AAPI est assiégée, ce projet de loi est un signal important que le Congrès prend au sérieux le racisme et la haine anti-asiatiques», a déclaré la sénatrice Mazie Hirono (D-HI), l’un des principaux sponsors du projet de loi.

Que fera ce projet de loi

Cette législation vise principalement à faciliter la dénonciation des crimes de haine par les gens en ouvrant davantage de canaux pour le faire et en favorisant une meilleure formation des agents des forces de l’ordre. De plus, en nommant un responsable spécifique du ministère de la Justice pour examiner les crimes haineux anti-asiatiques, il espère renforcer l’attention fédérale sur ces incidents.

Voici quelques-uns des éléments clés du projet de loi:

Désigne un fonctionnaire du MJ pour accélérer l’examen des crimes haineux anti-asiatiques, à la fois pour améliorer le suivi et pour aider à des poursuites potentielles.Appelle le MJ à offrir des conseils aux organismes d’application de la loi locaux et étatiques sur la mise en place de plateformes de signalement des crimes haineux en ligne et de campagnes d’éducation du public Prie instamment le HHS et le DOJ de supprimer tout langage discriminatoire dans la manière dont les agences parlent de la pandémie Fournit des subventions aux organismes d’application de la loi locaux et étatiques afin qu’ils puissent mettre en place des lignes directes pour signaler les crimes de haine et obtenir une formation pour signaler des données sur les crimes de haine au gouvernement fédéral les juges impliqués dans la détermination de la peine pour les crimes haineux doivent inclure les travaux d’intérêt général et l’éducation sur le groupe qui a été touché dans le cadre des peines qu’ils attribuent

Tous ces efforts visent à mieux comprendre l’ampleur du problème des crimes haineux, bien que, comme l’a dit un expert juridique à Vox, ils ne seront probablement pas efficaces pour s’attaquer pleinement aux causes profondes de ces attaques.

«Améliorer les poursuites pénales et exiger davantage de rapports sur les crimes de haine sont des interventions qui ont lieu après que des incidents de partialité se sont produits», a déclaré à Vox la professeure de droit de l’Université Columbia, Katherine Franke. «L’éducation, les messages publics – en particulier des élus – et d’autres programmes communautaires visant à la réconciliation et à la réparation sont plus susceptibles de réduire l’incidence des crimes haineux.»

La législation a présenté une opportunité unique pour le bipartisme

L’adoption bipartite de cette législation a finalement été quelque peu surprenante, y compris pour les démocrates qui pensaient que les républicains empêcheraient le débat sur la législation. “Nous avons franchi le premier obstacle, que je ne pensais pas franchir”, a déclaré Hirono à Igor Bobic du HuffPost après un vote de procédure.

Étant donné à quel point le Sénat a été divisé sur la plupart des mesures jusqu’à présent, il est relativement rare et un effort conjoint bienvenu pour une législation de faire l’objet d’un débat et d’être adoptée avec le soutien des deux côtés de l’allée sur un problème qui a été largement critiqué. Le Jabara-Heyer No Hate Act – un amendement dirigé par les sens.Richard Blumenthal (D-CT) et Jerry Moran (R-KS), qui comprenait les subventions aux services répressifs régionaux.

En fin de compte, les législateurs des deux parties ont convenu que la question du racisme et des crimes haineux justifiait une réponse politique collective, même si elle reste limitée.

Il est peu probable que les votes à venir, dont un sur HR 1, le projet de loi radical sur la réforme des droits de vote des démocrates, passent aussi bien.

Si un projet de loi est bloqué ou obstrué par un seul membre, après tout, il lui faudra 60 voix pour être adopté, un seuil difficile pour les démocrates à atteindre étant donné la répartition actuelle de 50-50 du Sénat. Si l’obstruction systématique reste intacte, un certain nombre de priorités démocratiques – y compris le contrôle des armes à feu, la réforme de la police et le salaire minimum de 15 dollars – ne passeront probablement pas.

À l’instar du projet de loi sur les crimes haineux, ces votes à venir mettront davantage à l’épreuve le potentiel de bipartisme de la chambre – et joueront probablement un rôle dans la décision des démocrates de faire sauter l’obstruction systématique.