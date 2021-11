Le Sénat confirme Beth Robinson à la Cour du deuxième circuit des États-Unis

Le Sénat a confirmé lundi soir la première candidate ouvertement LGBTQ à la Cour d’appel des États-Unis.

Beth Robinson a été confirmé à la Cour d’appel du deuxième circuit, 51 à 45, avec Sens. Susan Collins(R-ME) et Lisa Murkowski (R-AK) étant les seuls républicains à voter en faveur de la nomination de Robinson.

Auparavant, Robinson, qui est lesbienne, était juge associée à la Cour suprême du Vermont.

Les groupes progressistes ont célébré la confirmation de Robinson.

« L’expertise professionnelle extraordinaire de la juge Robinson la rend bien qualifiée pour ce poste important et sa confirmation en tant que première juge ouvertement lesbienne à un siège de la cour d’appel fédérale est un motif de célébration pour notre communauté », a déclaré Sharon McGowan, directeur de la stratégie et directeur juridique de Lambda Legal dans un communiqué. « La représentation des LGBT dans les tribunaux est essentielle parce que des juges qui reflètent plus fidèlement la diversité de notre nation confèrent une légitimité à ces institutions importantes, qui ont un impact si profond sur la vie de tant de personnes. Les expériences vécues et professionnelles de la juge Robinson seront des atouts dans son travail pour tenir la promesse de justice de notre pays.

« . Beth Robinson est maintenant devenue la première personne ouvertement lesbienne à siéger dans une cour d’appel fédérale », a tweeté la Human Rights Campaign.

Félicitations Beth Robinson pour votre confirmation en tant que juge de la Cour d’appel des États-Unis pour le 2e circuit ! Beth Robinson est maintenant devenue la première personne ouvertement lesbienne à siéger dans une cour d’appel fédérale. pic.twitter.com/2k9YDcV2jn – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 1er novembre 2021

