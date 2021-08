Le Sénat confirme Carlos Del Toro au poste de secrétaire de la Marine

Le Sénat a confirmé Carlos Del Toro au poste de secrétaire de la Marine par consentement unanime samedi soir, faisant de lui le deuxième secrétaire de la Marine hispanique de l’histoire.

Del Toro, qui a été nommé par le président Biden en juin, était un ancien commandant de la marine américaine devenu entrepreneur qui a été président et PDG de SBG Technology Solutions pendant 17 ans, a rapporté Defense News.

Le diplômé de l’Académie navale a servi dans l’US Navy pendant 22 ans en tant que directeur de programme pour le Space and Naval Warfare Command avant de servir d’assistant exécutif principal au sein du bureau du secrétaire à la Défense.

Président du Comité sénatorial des forces armées Jack Reed, DR.I. applaudi la nomination plus tôt cet été.

“Il a un CV impressionnant et illustre tant de qualités qui font la grandeur de la Marine et de notre nation”, a déclaré Reed dans un communiqué. “En tant qu’officier de marine, membre de la Maison Blanche, entrepreneur et PDG de la technologie, il a connu du succès à chaque étape de sa carrière dans le secteur militaire et privé.”

La confirmation de Del Toro fait de lui le troisième fonctionnaire civil élu à des postes supérieurs au sein du ministère de la Défense, rejoignant Frank Kendall qui a été confirmé en tant que secrétaire de l’Air Force, et Christine Wormuth en tant que secrétaire de l’Armée plus tôt cette année.

Le secrétaire de la Marine nouvellement confirmé occupera un poste qui a manqué de leadership constant ces dernières années.

Bien que Ray Mabus ait été secrétaire de la Marine pendant huit ans sous l’administration Obama, l’administration Trump a vu deux secrétaires de la Marine confirmés et trois par intérim.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a applaudi samedi la confirmation de Del Toro et a déclaré: “Il comprend de première main les défis et les opportunités les plus urgents auxquels notre marine est confrontée.”

“Nous restons la force prééminente dans le monde grâce à des dirigeants comme Carlos, et je ne doute pas que notre marine et notre nation seront bien servies”, a ajouté Austin. “Je le félicite pour sa confirmation, j’ai hâte de travailler avec lui et je suis heureux de l’accueillir à nouveau à bord.”