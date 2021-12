Le Sénat confirme Jessica Rosenworcel comme première femme présidente du FCC

La Federal Communications Commission célèbre une première historique alors que le Sénat américain a voté 68-31 pour confirmer Jessica Rosenworcel comme nouvelle présidente. Cela fait de Rosenworcel la première femme à diriger la Commission.

Elle a d’abord été nommée présidente par intérim de la FCC après le départ d’Ajit Pai. Elle est connue pour sa position en faveur de la neutralité du net et a déjà conduit la Commission à adopter de nouveaux programmes pour aider davantage d’Américains à obtenir un accès abordable à l’Internet haut débit.

« Les gens à travers le pays comptent sur la FCC pour soutenir les connexions dont ils ont besoin pour le travail, l’apprentissage, les soins de santé et l’accès aux informations dont nous avons besoin pour prendre des décisions concernant nos vies, nos communautés et notre pays », a déclaré Rosenworcel dans un communiqué. « Je suis impatient de travailler avec l’administration, mes collègues de la Commission et le personnel de la FCC, les membres du Congrès et le public pour faire de la promesse de communications modernes une réalité pour tout le monde, partout. »

Le commissaire républicain de la FCC, Brendan Carr, a adressé ses félicitations, affirmant qu’il avait apprécié de travailler avec Rosenworcel au cours des 12 derniers mois et qu’il avait hâte de poursuivre leur travail ensemble.

Carr dit que sous sa direction, la FCC « a pris des mesures importantes pour éliminer la fracture numérique, augmenter le soutien aux services de télésanté et renforcer la sécurité des réseaux de communication américains ». Geoffrey Starks, l’unique commissaire démocrate a également félicité Rosenworcel sur Twitter.

Félicitations, présidente @JRosenworcelFCC ! Chaque Américain devrait avoir accès aux réseaux de communication modernes, et je suis ravi de continuer à travailler avec vous pour faire de cette vision une réalité. https://t.co/Av09MdnMnz – Geoffrey Starks (@GeoffreyStarks) 7 décembre 2021

Parallèlement à la nomination initiale de Rosenworcel en octobre, le président Biden a également nommé Gigi Sohn pour occuper le siège restant de la FCC en tant que deuxième commissaire démocrate. Sa nomination mettrait fin à l’impasse à laquelle la FCC a été confrontée tout au long de l’année, plaçant les démocrates à la majorité et permettant d’adopter plus facilement la politique en faveur de l’agenda de Biden.

Cependant, sa nomination a suscité des critiques de la part des républicains, ce qui pourrait entraver ses chances d’être confirmée lors d’un vote au Sénat.

