Le Sénat confirme que Warren Ally dirigera le principal régulateur de Wall Street ⋆ .

Le Sénat a confirmé Gary Gensler, un allié progressiste du sénateur Elizabeth Warren, pour diriger la Securities and Exchange Commission, la principale agence de régulation de Wall Street.

Le Sénat a voté 53-45 en faveur de la confirmation de Gary Gensler, ancien dirigeant de Goldman Sachs et président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC) mercredi après-midi. La confirmation de Gensler donne aux démocrates une majorité de 3 contre 2 au conseil des commissaires de la SEC et leur permet de mettre en œuvre une variété de réglementations financières progressives.

“M. Gensler est un fonctionnaire expérimenté avec une solide réputation de responsabilisation de Wall Street », a déclaré le président du Comité sénatorial des banques, Sherrod Brown, lors de son discours en faveur de la nomination de Gensler mardi. «Et il dirigera la SEC à un moment où il devient de plus en plus évident pour la plupart des gens que le marché boursier est détaché de la réalité de la vie des familles de travailleurs.»

Gensler, qui est un allié du sénateur démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren, était connu pour avoir réglementé de manière agressive Wall Street lorsqu’il a dirigé la CFTC de 2009 à 2014, a rapporté Axios. Gensler a précédemment travaillé pour Goldman Sachs en tant qu’associé et le département du Trésor à plusieurs postes.

En tant que président de la CFTC, Gensler s’est montré sévère sur les questions d’application et a contribué à la transparence du marché en mettant en œuvre des garanties dans la loi Dodd-Frank sur la réforme et la protection des consommateurs de Wall Street, a déclaré M. Brown mardi.

Les commissaires de la SEC ont félicité Gensler et ont déclaré qu’ils étaient impatients de travailler avec lui pour exécuter la «mission vitale» de la SEC dans une déclaration commune mercredi.

Les républicains du Sénat se sont opposés à Gensler, affirmant qu’il avait un penchant pour la réglementation excessive lorsqu’il dirigeait la CFTC. Ils ont déclaré que la reprise économique américaine après la pandémie de coronavirus serait entravée par une réglementation inutile et lourde.

Les républicains craignaient également que Gensler n’utilise la SEC pour forcer le secteur privé à se conformer aux mandats de justice sociale.

«Sur la base de son bilan et de ses déclarations lors du processus de nomination, je crains qu’il ne pousse la SEC à utiliser ses pouvoirs réglementaires pour faire avancer un programme social libéral axé sur des questions telles que le réchauffement climatique, la divulgation des dépenses politiques, l’inégalité et la diversité raciales, », A déclaré mardi Pat Toomey, membre du classement du Comité des banques du Sénat.

«Je lui ai demandé si c’était une bonne idée pour les entreprises d’être forcées ou soumises à des pressions pour se conformer aux quotas de race, de sexe et d’orientation sexuelle de leurs membres du conseil d’administration», a déclaré Toomey. «En réponse, M. Gensler n’a pas renié le fait de forcer ou de faire pression sur les entreprises pour qu’elles utilisent des quotas pour atteindre la diversité du conseil.»

La SEC examine actuellement les règles qui obligeraient les entreprises à divulguer des statistiques sur la diversité et des détails sur la façon dont elles combattent le changement climatique.

Le Nasdaq, l’un des principaux opérateurs de bourse de Wall Street, a demandé à la SEC en décembre s’il pouvait exiger des quelque 3 200 entreprises présentes sur sa bourse d’avoir au moins une femme et une «minorité sous-représentée» dans leurs conseils d’administration, a rapporté CNBC. Plus de 75% des entreprises n’atteignent pas ce seuil.

Toomey et d’autres dirigeants républicains au Sénat ont mis en garde la Réserve fédérale et les agences gouvernementales contre l’utilisation de leur autorité pour donner la priorité aux objectifs dits environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par rapport au bien-être financier des Américains.

En mars, l’organisation environnementale à but non lucratif Ceres a exhorté le Sénat à confirmer rapidement Gensler, citant son engagement à atténuer le changement climatique par le biais de la réglementation financière. L’organisation a noté que Gensler avait précédemment déclaré que la SEC avait un «rôle à jouer» dans la lutte contre le changement climatique.

«Sous la direction de Gary Gensler, il y a de l’espoir pour la SEC d’actualiser enfin son mandat d’envoyer un signal clair du marché à tous les secteurs de l’économie selon lequel la compréhension et l’atténuation du risque climatique sont cruciales pour la viabilité financière de notre pays», a déclaré le PDG et président de Ceres. Mindy Lubber a déclaré dans un communiqué.

Gensler peut choisir de prendre des mesures sur la crypto-monnaie et les problèmes exposés par la frénésie du «stock meme» GameStop plus tôt cette année, selon CNBC.

