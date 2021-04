Le Sénat confirme Vanita Gupta, 51-49 ⋆ .

La semaine dernière, le Sénat a confirmé Vanita Gupta comme procureure générale associée, le troisième poste au ministère de la Justice. Tous les sénateurs républicains à l’exception de Lisa Murkowski, le spectre Arlen du Klondike, ont voté contre la confirmation de Gupta.

Si la nomination de Gupta avait été rejetée, le poste aurait très probablement été occupé par une personne tout aussi radicale. Cependant, ce candidat aurait probablement été moins vicieux et moins malhonnête que Gupta. C’est l’inconvénient de sa confirmation.

L’un des avantages est la proximité du vote et l’acrimonie du débat. Gupta, 47 ans, a sûrement un œil sur des emplois encore plus nobles que le procureur général adjoint. Il est maintenant clair que toute administration démocrate ferait face à toute une bataille pour la confirmer. (Comparez le vote sur Gupta avec le vote sur Lisa Monaco, qui a été confirmée comme sous-procureur général, la deuxième place au DOJ, par un vote de 98-2, avec seulement les sens. Cruz et Paul dissidents.)

Nous pouvons nous attendre à ce que, le cas échéant, le radicalisme de Gupta au pouvoir rendra encore plus difficile sa confirmation à un poste plus élevé. Cette fois-ci, Gupta a pu obtenir une couverture des organisations de police en décubitus dorsal qui pensaient qu’elle serait confirmée et espérait le mieux si elles soutenaient sa nomination. Selon toute vraisemblance, Gupta les désabusera rapidement de cet espoir.

Pour ma part, j’espère que si le moment est venu que Gupta est nominé pour des fonctions supérieures, l’Alaska et la Virginie-Occidentale seront représentées par des républicains conservateurs. Ce sont deux des États les plus conservateurs de l’Union. Il est triste que les sénateurs de ces États – Murkowski et Joe Manchin – aient donné à Gupta les votes qui l’ont placée au sommet.

Les tactiques du sénateur Durbin, le président du Comité judiciaire, en poussant à travers la nomination de Gupta ont produit plus d’amertume parmi les républicains que je ne me souviens avoir été témoin à propos d’un candidat démocrate. Je doute que les membres républicains (comme le sénateur Cotton dont l’interrogatoire de Gupta a été interrompu sans cérémonie) oublieront bientôt la façon dont ils ont été traités.

C’est aussi un avantage de la bataille de confirmation.

Cependant, nous ne devrions pas nous réconforter du fait que Gupta relève de Merrick Garland, le procureur général. Pour que cela soit réconfortant, il faudrait que (1) Garland soit bien plus qu’une figure de proue du DOJ et (2) Garland soit sensiblement plus modéré que Gupta.

Je doute que l’une ou l’autre de ces conditions soit remplie, et je suis presque sûr qu’au moins l’une d’entre elles ne l’est pas.

Garland a déjà annoncé que l’administration Biden ouvrirait une enquête sur le département de police de Minneapolis. En outre, il a décidé d’annuler une note de service de l’ère Trump et de ramener des décrets de consentement par lesquels les avocats de gauche du DOJ peuvent contrôler la police. Selon CNN, Garland – «modéré» qu’il soit – a prévisualisé la décision lors d’une conférence à l’organisation d’Al Sharpton.

Avec ou sans Vanita Gupta, le ministère de la Justice de Biden sera le DOJ le plus radicalement gauche de l’histoire américaine. Gupta fera un symbole utile (mais probablement pas le seul) de son radicalisme.