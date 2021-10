LE SÉNAT DE FRANCE REJETTE LE MANDAT DE MACRON SUR LE VACCIN

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

L’OR A AUGMENTE DE 3,10 $ A 1796,75 $// L’ARGENT A AVANCE DE 32 CENTS A 23,45 $// L’OR DEBARQUE AU COMEX AUGMENTE A 50,94 TONNES// L’ARGENT DEBOUT AU COMEX A AUGMENTE A 9,3 MILLIONS D’ONCES//COMMENTAIRES COVID//MISE A JOUR DES VACCINS//ETUDES SUR L’IVERM // LE SÉNAT DE FRANCE REJETTE LE MANDAT DE MACRON SUR LES VACCINS// LA NOUVELLE-ZÉLANDE FORCE UN MANDAT SUR LES VACCINS SUR LES EMPLOYÉS FÉDÉRAUX MALGRÉ LE FAIBLE CAS DE COVID ET LES DÉCÈS// LE PPI DE LA CHINE ACCÉLÈRE INDIQUANT UNE FUTURE INFLATION// LA LIRE DE LA TURQUIE PLUMMETTES APRÈS L’INTERDICTION DE 3 ERDOGAN FITNESS VENDRE LIRA//LIBAN UN GROS COMME MAINTENANT UN SNIPER TUE 6//LE LIBAN PROCHE DE LA GUERRE CIVILE ENTRE LES CHRÉTIENS ET LES MUSULMANS//MISE À JOUR DE LA PALMA//USA PPI AUSSI S’ÉVOLUE ET CE N’EST PAS TRANSITOIRE : INDIQUE UNE FUTURE INFLATION ET DES PROBLÈMES POUR L’INDUSTRIE À mesure que les coûts d’entrée augmentent//NO. DES AMÉRICAINS SUR LES BÉNÉFICES DE PANDÉMIE TOMBE À 4 MILLIONS D’AMÉRICAINS // LES MANDATS DE VACCINS PEUVENT AVOIR UN EFFET GRAVE SUR LE SYSTÈME 911 // LES HISTOIRES DE SWAMP POUR VOUS CE SOIR

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

OR : 1796,75 $ UP 3,10 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 23,45 $ UP 32 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Or 1792,00 $

argent : 23.11