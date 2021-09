Le Sénat de l’Arizona et le comté de Maricopa parviennent à un accord dans un dossier d’audit ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un accord a finalement été trouvé dans la saga de l’audit électoral de 2020 en Arizona.

Le Sénat de l’État et les responsables du comté de Maricopa sont parvenus à un accord sur la citation à comparaître pour l’audit des élections, a rapporté ABC 15.

Vendredi en fin d’après-midi, le président Jack Sellers a annoncé le règlement avec la présidente du Sénat Karen Fann.

Dans le règlement, le comté de Maricopa ne cherchera pas à récupérer le coût de 2,8 millions de dollars du remplacement du matériel électoral que la secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs (D), a déclaré qu’elle ne re-certifierait pas sur les conseils des responsables de la sécurité fédérale puisque le matériel a quitté la garde de fonctionnaires électoraux du comté.

À son tour, le Sénat abandonnera sa citation à comparaître émise le 26 juillet dans laquelle il recherchait les routeurs, les journaux de réseau et la base de données d’inscription des électeurs du comté.

Un intermédiaire spécial sera nommé par le comté pour travailler avec le sénat de l’État afin de répondre aux questions qu’ils pourraient avoir sur l’équipement de réseautage du comté et sur la façon dont ils ont été utilisés lors des élections ainsi que des élections à venir.

“Cet accord est un pas dans la bonne direction pour mettre ce non-sens derrière nous”, a déclaré le président Jack Sellers. « Les Cyber ​​Ninjas ne pourront jamais toucher les routeurs ou accéder à nos données. Un tiers indépendant peut confirmer ce que nous avons toujours dit : le matériel électoral n’était pas connecté à Internet et aucune commutation de vote n’a eu lieu. Et nos résidents, les forces de l’ordre et les tribunaux peuvent tous être assurés que leurs données et leurs équipements sont protégés. »

Le comté de Maricopa a publié un communiqué de presse après la conclusion de l’accord dans lequel il ne semblait pas particulièrement séduit par la décision.

« Bien que le comté ne soit pas d’accord avec cette conclusion, les litiges comportent toujours des risques. Les dirigeants du comté ont déterminé qu’ils ne seraient pas en mesure de faire le travail du peuple dans l’un ou l’autre des pires scénarios, que le comté soit obligé de remettre les routeurs directement au Sénat ou si près de 700 millions de dollars de revenus étaient retenus », a-t-il déclaré.

“L’accord avec le Sénat est assorti d’une disposition selon laquelle le président du Sénat écrira une lettre au procureur général indiquant que le comté s’est désormais pleinement conformé aux assignations à comparaître en suspens du Sénat et que d’autres mesures ne sont pas justifiées”, a-t-il déclaré.

Mais le caucus républicain du Sénat de l’État de l’Arizona a déclaré la victoire.

«Sous la menace de perdre des centaines de millions de dollars en partage des revenus, le comté de Maricopa s’est aujourd’hui réglé avec le Sénat de l’État, dans une victoire pour l’intégrité électorale et le contribuable de l’Arizona. L’accord met en place un Master spécial payé par le comté, qui obtiendra les réponses aux questions du Sénat concernant les routeurs et les journaux splunk utilisés lors des élections de 2020. L’ancien membre du Congrès John Shadegg servira de maître spécial, travaillant avec des experts en technologie informatique. Le Sénat obtiendra enfin les réponses aux questions posées dans les citations à comparaître délivrées au comté il y a des mois », a-t-il déclaré.

« De plus, le comté a accepté d’abandonner son avis de réclamation de 2,8 millions de dollars pour remplacer le matériel électoral livré au Sénat, comme l’exige l’assignation de janvier. Les experts nous ont dit que rien n’avait été compromis ou endommagé par l’audit, et le secrétaire d’État n’a pas suivi les procédures concernant la décertification des machines. Il n’y a aucune raison pour que les contribuables soient obligés d’acheter du nouveau matériel électoral inutile.

“J’ai hâte d’obtenir des réponses à nos dernières questions et de conclure l’examen des élections dans le comté de Maricopa”, a-t-il déclaré.

Le sénateur d’État Fann a également déclaré la victoire dans un tweet.

« ÉNORME victoire pour le Sénat Az aujourd’hui ! Le règlement de Maricopa nous donne toutes les données nécessaires pour terminer l’examen des routeurs et du journal splunk jusqu’à l’audit électoral le plus complet de l’histoire. Nous avons tout ce dont nous avons besoin et plus encore. Le comté de Maricopa rentre chez lui la queue entre les jambes », a-t-elle déclaré.