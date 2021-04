Le Sénat de l’Arkansas adopte un projet de loi visant à abroger la taxe de vente sur les lingots d’or et d’argent ⋆ .

par Peter Schiff, Schiff Gold:

Le Sénat de l’Arkansas a adopté un projet de loi qui exempterait les lingots d’or et d’argent et les pièces de monnaie de la taxe de vente. Cela ne soulagerait pas seulement une partie des charges fiscales pesant sur les investisseurs dans l’État; cela ferait également un petit pas vers le traitement de l’or et de l’argent comme de la monnaie plutôt que comme des marchandises.

Le sénateur Mark Johnson (R) a présenté le projet de loi du Sénat 336 (SB336) le 22 février. La législation exempterait les pièces, la monnaie et les lingots de la taxe de vente et d’utilisation de l’État. Cela comprend les barres, les lingots ou les pièces en or, en argent, en platine ou en palladium qui sont vendus en fonction de la valeur du métal.

Le 19 avril, le Comité sénatorial des revenus et des impôts a adopté le SB336 avec un amendement technique. Deux jours plus tard, le Sénat au complet a adopté le projet de loi par 30 voix contre 1. Il va maintenant passer à la State House pour un examen plus approfondi.

ABATTRE LES BARRIÈRES

Les taxes de vente sur l’or et l’argent augmentent les coûts d’investissement. L’abrogation de ces taxes fait tomber un obstacle qui pourrait empêcher certains investisseurs de considérer le métal physique pour leurs portefeuilles.

De plus, avec l’avènement des services de paiement électronique, il est plus facile que jamais d’utiliser les métaux précieux dans les transactions quotidiennes. Des entreprises comme GoldMoney facilitent cela. Mais les taxes sur les lingots de métaux précieux érigent des barrières à l’utilisation de l’or et de l’argent comme monnaie en augmentant les coûts de transaction. L’adoption de ces projets de loi ferait un petit pas en avant pour miner le monopole de la Réserve fédérale sur l’argent en éliminant un obstacle à l’utilisation de l’or et de l’argent dans les transactions quotidiennes.

En effet, les États qui perçoivent des taxes sur les achats de métaux précieux agissent comme si l’or et l’argent n’étaient pas du tout de l’argent.

Imaginez si vous demandiez à un commis d’épicerie de casser une facture de 5 $ et qu’il vous facturait une taxe de 35 cents. C’est idiot, non? Après tout, vous n’échangiez qu’une forme d’argent contre une autre. Mais c’est essentiellement ce que fait une taxe de vente sur les lingots d’or et d’argent. En éliminant cette taxe sur l’échange d’or et d’argent, le Mississippi et le Tennessee traiteraient les espèces comme de l’argent plutôt que comme une marchandise. Cela représente un petit pas vers le rétablissement de l’or et de l’argent en tant que monnaie légale et la suppression du monopole de la Fed sur la monnaie.

«Nous ne devons pas taxer l’argent – et c’est une bonne idée. Cela n’a aucun sens d’imposer de l’argent », a déclaré l’ancien représentant américain Ron Paul lors d’un témoignage en faveur d’un projet de loi de l’Arizona qui a abrogé les impôts sur les gains en capital sur l’or et l’argent dans cet État. «Le papier n’est pas de l’argent, c’est de la fraude», a-t-il poursuivi

L’incidence de l’adoption de cette loi irait au-delà de la simple politique fiscale. Lors d’un événement qui a suivi son témoignage au comité sénatorial, Paul a souligné qu’il s’agissait vraiment de la taille et de la portée du gouvernement.

«Si vous êtes pour moins de gouvernement, vous voulez de l’argent solide. Les gens qui veulent un grand gouvernement ne veulent pas d’argent solide. Ils veulent vous tromper et commettre des fraudes. Ils veulent imprimer l’argent. Ils veulent un monopole. Ils veulent vous conditionner, comme nos écoles nous ont conditionnés, au point où les déficits n’ont pas d’importance. »

En pratique, l’élimination des taxes sur la vente des fissures d’or et d’argent permet aux gens de commencer à utiliser des espèces dans les transactions commerciales régulières. Cela marque un petit pas important vers la concurrence monétaire.

CONTEXTE

La Constitution des États-Unis stipule à l’Article I, Section 10, «Aucun État ne fera… autre chose que des pièces d’or et d’argent une offre en paiement de dettes.» Actuellement, toutes les dettes et taxes aux États-Unis sont payées soit avec des billets de la Réserve fédérale (dollars) qui ont été autorisés comme monnaie légale par le Congrès, soit avec des pièces émises par le Trésor américain – dont très peu contiennent de l’or ou de l’argent.

La Réserve fédérale détruit ce système monétaire constitutionnel en créant un monopole basé sur sa monnaie fiduciaire. Sans le soutien de l’or ou de l’argent, la banque centrale peut facilement créer de l’argent à partir de rien. Cela dévalorise non seulement votre pouvoir d’achat au fil du temps; il permet également au gouvernement fédéral d’emprunter et de dépenser bien au-delà de ce qui serait possible dans un système monétaire sain. Sans la Fed, le gouvernement américain ne serait pas en mesure de maintenir toutes ses guerres et programmes inconstitutionnels. La Réserve fédérale est le moteur du gouvernement le plus puissant de l’histoire du monde.

La promulgation du SB336 supprimerait l’une des barrières fiscales qui entravent l’utilisation de l’or et de l’argent comme monnaie dans l’Arkansas, et commencerait également le processus d’abolition du système de monnaie fiduciaire de la Réserve fédérale en l’attaquant de bas en haut – en tirant le tapis. sous lui en s’efforçant de rendre ses fonctions non pertinentes aux niveaux étatique et local, et en préparant le terrain pour saper le monopole de la Réserve fédérale en introduisant la concurrence dans le système monétaire.

