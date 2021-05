Le Sénat de l’État de l’Arizona pourrait étendre l’audit des élections du comté de Maricopa .

Le Sénat de l’État de l’Arizona pourrait étendre l’audit des élections de 2020 du comté de Maricopa en faisant appel à une organisation à but non lucratif pour analyser les images des bulletins de vote.

«Fondamentalement, nous procédons à une recomposition totale de l’élection», a déclaré Ray Lutz, fondateur de l’organisation à but non lucratif Citizens ‘Oversight, à Epoch Times.

Alors qu’un recomptage manuel en cours ne couvre que les concours présidentiels et sénatorials américains, l’organisation à but non lucratif utiliserait sa technologie pour auditer tous les concours sur le bulletin de vote.

Si cette ligne de conduite est poursuivie, le Sénat fournira 5 000 $ et le reste du financement impliquera une subvention ou un financement privé, a déclaré à Epoch Times Ken Bennett, agent de liaison du Sénat de l’Arizona pour l’audit.

