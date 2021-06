Le Sénat de New York adopte un moratoire sur les opérations minières de Bitcoin en raison du changement climatique

Comparer

Les sénateurs de New York s’apprêtent à assouplir les conditions de l’interdiction d’extraction de Bitcoin et de crypto-monnaie précédemment proposée.

En vertu du projet de loi adopté par le Sénat, les législateurs envisagent désormais d’arrêter uniquement les opérations minières qui dépendent des sources de charbon, tandis que les options vertes seront autorisées à prospérer.

Le précédent projet de loi 6486A avait été parrainé pour suspendre toutes les opérations minières basées sur la preuve de travail (PoW) pendant trois ans afin de mener une évaluation d’impact environnemental (EIE) complète. Cette EIE se concentrera désormais sur les sociétés minières qui utilisent du charbon ou d’autres mauvaises énergies conformément aux modifications approuvées. De plus, le délai de trois ans a été éliminé, car les entreprises cherchent des options pour modifier leurs sources d’énergie minière et ont besoin de flexibilité pour le faire.

La clameur pour de nouvelles options énergétiques pour les opérations minières de Bitcoin se produit à l’échelle mondiale. Les régulateurs du monde entier, en particulier en Chine, cherchent à fermer les opérations d’extraction de monnaie numérique. Le défi est le fait que la majorité du centre minier chinois utilise du charbon. Selon les réglementations environnementales de Pékin, des régions comme la Mongolie intérieure et le Xinjiang ont dû suspendre leurs mineurs.

Le projet de loi de New York amendé a été transmis à l’Assemblée de l’État pour approbation. Une fois que les législateurs généraux auront donné leur accord, il sera envoyé au Gouverneur Andrew Cuomo pour sa signature. La quête ultime des préoccupations environnementales pour New York est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 % d’ici 2050, avec des émissions nettes nulles des secteurs clés de l’économie au cours de cette période.

En plus de New York et des États-Unis en général, le Salvador, favorable au Bitcoin, envisage également d’explorer les options d’énergie géothermique de ses volcans pour les opérations minières de Bitcoin. Cette adoption d’une énergie plus propre devrait s’accélérer dans le monde entier alors que les campagnes contre le changement climatique occupent le devant de la scène.

