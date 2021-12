Le Sénat, les ministères du gouvernement et la Banque centrale de Russie créeront un « groupe de travail » sur la cryptographie

Source : Adobe / 3dmitry

La chambre haute du parlement russe, le Conseil de la Fédération (l’équivalent du Sénat américain), intensifie ses efforts de réglementation crypto et souhaite s’impliquer dans la création de nouvelles lois liées au secteur.

Comme indiqué, le mois dernier, les membres du conseil ont laissé entendre que les crypto-monnaies ne seraient pas exclues de l’économie russe et ont affirmé que les crypto-monnaies pourraient « avoir un avenir » dans le pays, ajoutant que la chambre haute « étudie [las criptomonedas] et collecte des analyses ”En jetons.

Mais le conseil va désormais doubler ce sentiment, formant une « task force » avec d’autres acteurs qui « développeront une nouvelle réglementation » des crypto-monnaies.

S’exprimant lors du forum Finopolis sur les « technologies financières innovantes », le vice-président du Conseil de la Fédération, Nikolai Zhuravlev, a annoncé que le nouveau groupe comprendra des représentants de divers organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Finances, le ministère du Développement économique, le régulateur anti-blanchiment, le Service Surveillance financière fédérale (Rosfinmonitoring), l’administration fiscale, les services répressifs, le parlement, le Banque centrale et, peut-être de manière cruciale, l’industrie nationale de la cryptographie.

Le groupe espère faire ce que ses prédécesseurs des talk-shops n’ont pas réussi à faire jusqu’à présent : sortir de l’impasse entre les forces pro-business au gouvernement et les voix appelant à une interdiction complète à la chinoise de tout ce qui touche aux crypto-monnaies.

Zhuravlev a expliqué que davantage de restrictions pourraient émerger après que Moscou a interdit l’utilisation de crypto-monnaies dans les paiements il y a environ un an.

Il a dit:

« Nous avons déjà introduit une interdiction d’utiliser [de las criptomonedas] comme moyen de paiement. Mais quant à la question de créer une interdiction d’autres opérations impliquant des crypto-monnaies : c’est une question difficile et plus discutable. »

Mais certains intervenants lors du même événement ont appelé à une approche plus progressive.

Maxim Bashkatov, chef du département du développement juridique de la Fondation du Centre de Recherche Stratégique , dans le forum des technologies financières innovantes de Finopolis, a mis en garde :

« Actuellement, il n’est pas clair si [los proyectos de ley] serait applicable à une situation dans laquelle un citoyen russe ou une personne morale émettrait un jeton à l’étranger mais [lo distribuyera] en Russie ».

Bashkatov a ajouté que le manque de clarté entourait un certain nombre de points dans les tentatives des législateurs de créer des projets de loi pour réglementer le secteur.

Cependant, tout effort visant à créer un cadre réglementaire favorable aux entreprises pour le secteur des crypto-monnaies se heurtera à coup sûr à une forte résistance de la part de la Banque centrale farouchement sceptique.

Plus tôt cette semaine, la banque a publié un communiqué de presse, avertissant que les institutions financières réglementées devraient rester à l’écart des « services liés aux opérations de crypto-actifs et [cripto] dérivés », car « ils ne satisfont pas les intérêts des investisseurs sur le marché financier » et « comportent de grands risques ».

