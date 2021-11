le Sénat les reconnaît comme des « êtres sensibles »

18/11/2021 à 10:02 CET

Le Sénat a donné hier son feu vert pour que les animaux cessent d’être considérés comme des biens immobiliers ou des choses, pour reconnaître leur nature d’êtres vivants dotés de sensibilité, c’est-à-dire d’« êtres sensibles & rdquor;. La session plénière de la Chambre haute a approuvé – avec 153 voix pour, 3 contre et 98 abstentions – une proposition de loi du PSOE et United We Can qui prévoit la modification du Code civil, de la loi hypothécaire et de la procédure civile. Loi sur le régime légal des animaux pour qu’ils cessent d’être objets.

Cette initiative, qui s’est déroulée avec le soutien de tous les partis politiques à l’exception de Vox, qui a voté contre, et du PP, qui s’est abstenu, continuera d’être examinée au Congrès des députés pour sa ratification définitive et son entrée en vigueur ultérieure.

Avec votre approbation finale, la nouvelle règle répondra à des situations telles que les divorces et les séparations de couples qui, après leur rupture, souhaitent continuer à partager leur vie avec leur animal de compagnie, afin qu’elle garantisse désormais la protection de l’animal contre la souffrance de l’éloigner de son foyer et de sa vie commune jusque-là, s’il n’y a pas d’accord entre le couple.

À cet égard, la sénatrice socialiste Victoria de Pablo a souligné que le texte inclura également comment les temps et les charges des animaux de compagnie sont partagés dans les ruptures familialesQu’il s’agisse de mariages ou de couples en union libre, et si les parties ne s’entendent pas, le juge tranchera.

De Pablo a souligné que environ 30 000 des 100 000 couples qui divorcent chaque année en Espagne ont un animal de compagnie, ainsi « il était urgent de définir la relation des animaux avec les humains dans le milieu familial et dans les moments de rupture & rdquor ;.

Le PP parle d’une erreur juridique « aberrante & rdquor;La sénatrice socialiste Elena Diego a assuré que cette initiative du régime juridique des animaux suppose «un changement nécessaire et exigé par la société espagnole. Les animaux ne peuvent pas être considérés comme des choses dans notre système juridique, mais plutôt ce qu’ils sont : des êtres vivants avec sensibilité& rdquor ;.

En outre, « Des situations douloureuses telles que, à l’occasion d’un accident de la circulation, les animaux ont la même considération qu’une valise et il n’y a aucune obligation de s’occuper d’eux seront évitées. De plus, nous éviterons qu’ils puissent être saisis& rdquor;, a précisé Diego.

En défendant les amendements du Groupe populaire, la sénatrice María Teresa Martín Pozo a critiqué le fait que les animaux sont considérés comme des « êtres sensibles & rdquor ; eh bien, a-t-elle dit, ce terme les rend « objet de droits & rdquor; et les place même dans une position égale ou supérieure aux personnes.

En ce sens, il a prévenu que le règlement proposé pourrait donner lieu à des situations aussi paradoxales que, en cas de divorce ou de séparation, les visites ou la pension alimentaire des mineurs « seraient suspendues & rdquor; car il n’y a pas d’accord des parents concernant l’avenir d’un chien, d’un chat » ou du poisson rouge & rdquor ;.

L’aussi sénateur du PP Fernando de Rosa a indiqué que le texte du projet de loi souffre d’une « erreur de droit aberrante ». Il a expliqué qu’il entendait modifier le Code civil en introduisant une notion de « droit public & rdquor ; : établir des mesures pour retirer la garde de l’animal en cas de violence de genre.

Vox pense que la loi peut détruire des emploisDans les rangs de Vox, le sénateur Jacobo González-Robatto a souligné qu’il s’agit d’une loi qui « fait de l’eau & rdquor; et cela a affecté qu’il s’agit aussi un document qui peut détruire l’emploi; par exemple, dans le cas du secteur de la vente d’animaux en animalerie.

Pour sa part, Laura Castel, de l’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a soutenu l’initiative qui les animaux ne peuvent pas être des choses simples et fait appel à la volonté des humains d’éviter leurs souffrances.

En ce sens, Castel a souligné que, bien que la tauromachie ne relève pas de ce règlement, il espère que l’avant-projet de loi sur la protection et les droits des animaux modifiera son exclusion.

Parallèlement à cette norme et afin de respecter l’engagement acquis après la ratification de la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie, le gouvernement a lancé une campagne de propriété responsable et a élaboré un guide sur les conditions de bien-être animal pour le transport routier de chiens et de chats en Espagne.

