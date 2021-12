Le Sénat paraguayen adopte un projet de loi visant à réglementer le commerce et l’exploitation de cryptomonnaies

Le Sénat du Paraguay a adopté un projet de loi qui réglementera le commerce et l’extraction de crypto-monnaies dans le pays.

Le sénateur paraguayen Fernando Silva Facetti, l’un des trois auteurs du projet de loi, l’a confirmé sur Twitter, affirmant que la Chambre des députés du Paraguay discuterait du projet de loi l’année prochaine.

Après un « débat intense » que le Sénat a approuvé le projet de loi qui réglemente l’industrie et la commercialisation des actifs cryptographiques, a déclaré Facetti.

En juillet, le membre du Congrès paraguayen Carlos Rejala a présenté un projet de loi visant à réglementer la propriété des crypto-monnaies et l’enregistrement des opérateurs de minage de crypto-monnaies.

Le faible coût de l’électricité au Paraguay est la principale attraction pour les sociétés minières de cryptographie. En plus d’être le plus bas de la région à environ 0,05 $ le kilowattheure, le pays d’Amérique du Sud produit 100 % de son énergie via des sources hydroélectriques.

Le projet de loi stipule que le Paraguay ne consomme qu’un tiers de l’énergie qu’il produit, et la réglementation de l’activité d’extraction de crypto pourrait les aider à consommer « des milliers de mégawatts » qu’ils ont actuellement en « excédent ».

Avec la nouvelle législation, a déclaré Facetti, le Paraguay vise à reconnaître l’exploitation minière crypto comme une industrie et à établir les bases pour garantir l’accès à l’énergie et les exigences pour la formalisation d’un secteur en expansion.

Il a ajouté que pour les transactions cryptographiques, la Commission nationale des valeurs mobilières (NSC) établira les exigences d’enregistrement des agents intervenants pour la négociation, l’indemnisation, la garde et l’intermédiation sur le marché des valeurs mobilières.

Le projet de loi propose un registre pour toute personne physique et morale souhaitant fournir des services de crypto trading et de conservation.

Selon le projet de loi, le Secrétariat de l’industrie et du commerce du pays supervisera l’extraction de crypto avec le NSC, le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent et l’Administration nationale de l’électricité.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.