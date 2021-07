Le Sénat pourrait travailler pendant la récréation sur le plan d’infrastructure ⋆ 10z viral

in

Vendredi, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré à son caucus démocrate dans une lettre qu’ils pourraient devoir modifier leurs plans: Schumer a averti qu’ils pourraient tous devoir travailler jusqu’en août pour adopter deux plans d’infrastructure: un projet de loi bipartite et un autre projet de loi qui n’a le soutien de son parti. Les vacances du Sénat sont actuellement prévues du 9 août au 10 septembre.

Le mois dernier, les démocrates et les républicains modérés ont élaboré un cadre d’infrastructure de 1,2 billion de dollars qui s’attaque aux problèmes de haute priorité de la brique et du mortier, mais laisse de côté la législation sur le changement climatique et d’autres éléments que les progressistes voulaient.

Le projet de loi démocrate devrait passer par le processus de résolution budgétaire pour échapper à une obstruction républicaine au Sénat. Il comprendrait des fonds pour la garde d’enfants et les soins de santé ainsi que des initiatives climatiques.

“Mon intention pour cette période de travail est que le Sénat examine à la fois la législation bipartite sur les infrastructures et une résolution budgétaire avec des instructions de réconciliation, ce qui est la première étape de l’adoption de la législation par le processus de réconciliation”, a déclaré Schumer dans la lettre.

Passez le projet de loi sur les infrastructures. https://t.co/XNoFd3yZhh – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 9 juillet 2021

Alors que les démocrates ont les 50 voix et le bris d’égalité avec le vice-président Kamala Harris nécessaire pour adopter le paquet de résolution budgétaire, il reste difficile de savoir s’ils peuvent garder leur parti ensemble. Le projet de loi devrait satisfaire des progressistes comme le sénateur Bernie Sanders, qui veut un paquet plus important, et des modérés comme Joe Manchin, qui demande que cela se fasse sans dépenses déficitaires.

“Les sénateurs doivent être préparés à la possibilité de travailler de longues nuits, les week-ends et de rester à Washington pendant la période de travail d’État précédemment prévue en août”, a déclaré Schumer.

Si notre infrastructure vieillissante ne peut pas gérer un orage aujourd’hui, comment résistera-t-elle face aux tempêtes de demain induites par la crise climatique ? La réponse est simple : non. Nous devons adopter un projet de loi sur les infrastructures qui investit dans un avenir vert. Et nous devons passer le #GreenNewDeal. https://t.co/GwYJAbC7rv – Représentant Nadler (@RepJerryNadler) 8 juillet 2021

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a réitéré jeudi qu’elle souhaitait que le Sénat adopte à la fois le plan d’infrastructure et la mesure de réconciliation budgétaire avant que la Chambre n’adopte l’une ou l’autre proposition.

“J’ai dit que je ne pouvais vraiment pas entreprendre la réconciliation tant que nous n’avions pas vu l’infrastructure et – je ne pouvais pas entreprendre l’infrastructure tant que l’infrastructure et la réconciliation ne seraient pas abordées par le Sénat”, a-t-elle déclaré.