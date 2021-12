Le Sénat rejette les vetos partiels des budgets et débattra des amendements

10/12/2021 à 14:16 CET

.

L’Assemblée plénière du Sénat a rejeté ce vendredi le 45 veto aux sections des budgets 2022 enregistrées par PP et JxCAT, avec lesquelles les comptes poursuivent leur traitement avec le débat d’avenants.

Les vetos aux sections, qui sont votés séparément, ont été rejetés après avoir obtenu entre 132 et 233 voix contre et entre 13 et 111 voix pour. insuffisant pour obtenir le retour des comptes.

Une fois cet obstacle surmonté, les budgets vont au Commission budgétaires, où au cours de la semaine prochaine les près de 4 000 amendements déposés par les différents groupes seront débattus et votés.

Parmi elles, celles d’ERC, enregistrées par surprise – en principe, toutes les modifications budgétaires convenues avec le gouvernement ont été reprises au Congrès – pour montrer que leur soutien aux comptes n’est pas garanti, puisqu’il dépend de l’obtention d’un accord sur la droit de l’audiovisuel.

En revanche, ils n’ont pas enregistré les amendements PNV ou EH Bildu, qui ont clos leurs accords au Congrès, ce qui cadrerait avec l’intention de finaliser le traitement budgétaire au Sénat sans y incorporer de modifications.

PP a enregistré plus de 2 000 amendements budgétaires, dont un pour TVA en baisse de coiffeurs de type généraliste (21 %) à réduits (10 %), proposition dans laquelle il coïncide avec plusieurs partis de la gauche confédérale.

Ils ont également déposé des amendements JxCAT, Ciudadanos, CC, UPN, Teruel Existe, PRC, Geroa Bai, Més per Mallorca, Gomera Socialist Group, Adelante Andalucía, Compromís y Más Madrid.

Après le processus de la Commission, les budgets seront débattus en séance plénière les 21 et 22 décembre, où ils pourront être définitivement approuvé si aucun amendement n’est incorporé. Dans le cas où des modifications seraient incluses, les comptes devront être renvoyés au Congrès dans la semaine du 27 décembre.