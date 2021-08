Le Sénat termine la session de samedi – le projet de loi sur les infrastructures étant toujours dans les limbes

WASHINGTON – Incapable de produire le texte final d’un projet de loi sur les infrastructures de près de 1 000 milliards de dollars, le Sénat a conclu une rare session de samedi faisant peu de progrès visibles sur le paquet législatif, mais le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a promis que le travail serait fait.

Le Sénat a prévu de se réunir à nouveau dimanche. Les sénateurs et le personnel ont travaillé dans les coulisses pendant des jours pour rédiger ce qui sera certainement un énorme projet de loi. Un premier brouillon gonflait au-delà de 2500 pages. Pour stimuler le travail, Schumer a maintenu les sénateurs dans une session de week-end, encourageant les auteurs d’un plan d’infrastructure bipartite à terminer la rédaction du projet de loi afin que les sénateurs puissent commencer à proposer des amendements.

Plusieurs sénateurs avaient prédit que le texte du projet de loi serait prêt pour examen tard vendredi ou tôt samedi, mais cela n’a pas été fait lorsque le Sénat a ouvert ses portes tard dans la matinée. Il n’était pas non plus prêt à être déposé lorsque Schumer a fermé la parole 11 heures plus tard.

“Ils ont besoin d’un peu plus de temps”, a déclaré Schumer dans la soirée. “Je suis prêt à le leur donner.”

Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il comprenait que l’achèvement de la rédaction d’un projet de loi aussi important est un projet difficile, mais il a averti qu’il était prêt à garder les législateurs à Washington aussi longtemps qu’il le faudrait pour terminer les votes sur l’infrastructure bipartite. plan et un plan budgétaire qui permettraient au Sénat de commencer à travailler plus tard cette année sur un énorme projet de loi social, sanitaire et environnemental de 3 500 milliards de dollars.

“Plus il faut de temps pour terminer, plus nous serons ici, mais nous allons faire le travail”, a-t-il déclaré.

Le plan bipartite prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur cinq ans au-dessus des niveaux fédéraux prévus. Un avant-projet de loi circulant à Capitol Hill indiquait qu’il pourrait avoir plus de 2 500 pages lors de sa présentation. Il est financé à partir de sources de financement qui pourraient ne pas réussir avec les faucons du déficit, y compris la réaffectation de l’aide de secours COVID-19 inexploitée et en s’appuyant sur la croissance économique future prévue.

Parmi les investissements majeurs figurent 110 milliards de dollars pour les routes et les ponts, 39 milliards de dollars pour le transport en commun et 66 milliards de dollars pour le rail. Il y a également 55 milliards de dollars pour les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que des milliards pour les aéroports, les ports, l’Internet haut débit et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Un groupe bipartite de sénateurs l’a aidé à franchir un autre obstacle vendredi et s’est préparé à voir si le soutien pouvait tenir au cours des prochains jours de débat et d’efforts pour le modifier.

Schumer souhaite que le vote soit terminé avant la pause des sénateurs pour leurs vacances d’août. Il a déclaré qu’une fois le texte législatif finalisé, il l’examinerait et le proposerait en remplacement du projet de loi fictif actuellement devant la chambre. Ensuite, les sénateurs peuvent commencer à voter sur les amendements.

“Nous pouvons avoir besoin du week-end, nous pouvons voter sur plusieurs amendements, mais avec la coopération de nos collègues républicains, je pense que nous pouvons terminer le projet de loi bipartite sur les infrastructures en quelques jours”, a déclaré Schumer vendredi soir.

Mais le sénateur John Cornyn, R-Texas, a prédit: “Ça va être une corvée.”

Plus tôt cette semaine, 17 sénateurs du GOP se sont joints à tous les démocrates pour voter pour lancer le débat, lançant ce qui sera un processus de plusieurs jours pour examiner le projet de loi. Ce soutien a largement eu lieu vendredi lors d’un autre vote procédural, avec le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., votant à nouveau oui pour faire avancer le processus.

Que le nombre de sénateurs républicains disposés à adopter un élément clé du programme du président Joe Biden augmente ou diminue dans les jours à venir déterminera si la question de la signature du président peut franchir la ligne d’arrivée.

Cornyn a déclaré qu’il s’attend à ce que Schumer permette à tous les sénateurs d’avoir la possibilité de façonner le projet de loi et d’autoriser les amendements des membres des deux partis.

“J’ai été déçu que le sénateur Schumer ait jugé bon d’essayer de nous forcer à voter sur un projet de loi qui n’existe pas dans son intégralité, mais j’espère que nous pourrons maintenant freiner un peu et prendre le temps et le soin de évaluer les avantages et le coût de cette législation », a déclaré Cornyn.

Les sénateurs Rob Portman, R-Ohio, et Kyrsten Sinema, D-Ariz., ont publié vendredi une déclaration disant qu’ils étaient sur le point de finaliser le texte législatif et espéraient le rendre public plus tard dans la journée. Mais vendredi est venu et est allé sans papiers finaux.

“Lorsque le texte législatif sera finalisé et reflète le produit de notre groupe, nous le rendrons public ensemble conformément à la manière bipartite que nous avons travaillée au cours des quatre derniers mois”, ont déclaré les sénateurs.

Le sénateur Mark Warner, D-Va., a déclaré samedi que les négociateurs étaient en train de finaliser les derniers éléments, mais il n’avait aucune prédiction quant à savoir quand il serait prêt pour les sénateurs d’avoir des amendements et de débattre. Il a déclaré que certains législateurs des deux côtés de l’allée politique avaient adopté le projet de loi à certains égards, mais qu’en fin de compte, cela fournirait le type d’investissement dont les législateurs parlent depuis des années mais n’ont pas pu donner suite.

“Il y a eu un certain sentiment d’infrastructure, cela ne devrait pas être difficile à faire. Si ce n’était pas difficile à faire, pourquoi a-t-il fallu 30 ans pour arriver à ce moment?” dit Warner.

Le résultat de l’effort bipartite préparera le terrain pour le prochain débat sur le programme de dépenses beaucoup plus ambitieux de 3 500 milliards de dollars de Biden, une poursuite strictement partisane de programmes et de services de grande envergure, y compris la garde d’enfants, les allégements fiscaux et les soins de santé qui touchent presque tous les coins de vie américaine. Les républicains s’opposent fermement à ce projet de loi, qui nécessiterait une majorité simple, et pourraient tenter d’arrêter les deux.