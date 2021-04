Le Sénat vient de faire un pas vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis

Le Sénat a franchi mercredi un pas en avant important dans la limitation des émissions – et le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique – en votant pour limiter le rejet effréné de molécules de méthane, souvent un sous-produit de la production de gaz naturel, dans l’atmosphère.

Le vote 52-42 rétablit les normes de performance de la nouvelle source pour le pétrole et le gaz naturel, une poignée de règlements de l’ère Obama sur les émissions de méthane annulés par l’ancien président Donald Trump en août 2020. La mesure a recueilli le soutien de tous les démocrates du Sénat, ainsi que des républicains. Sens. Susan Collins (R-ME), qui s’est opposée aux efforts du GOP pour déréglementer les émissions de méthane dans le passé; Lindsey Graham (R-SC); et Rob Portman (R-OH). La règle devrait être reprise et adoptée par la Chambre des représentants en mai.

Les normes à elles seules ne seront pas suffisantes pour respecter l’engagement du président Joe Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 – un objectif destiné à aider le réchauffement climatique de ce siècle à 1,5 degrés Celsius – mais cela représente un important pas vers la réalisation de cet engagement, étant donné que le méthane est de plus en plus considéré comme un moteur du changement climatique. Le vote n’a pas reçu le soutien de 10 républicains – le nombre dont les démocrates ont besoin, sauf modification de l’obstruction systématique, pour adopter une législation climatique plus radicale – mais le fait que trois sénateurs du GOP aient signé suggère que les démocrates ont au moins un espoir de gagner les républicains sur au moins quelques problèmes liés au climat.

Ce changement de règle n’a nécessité que 51 votes «oui», car les démocrates ont profité du Congressional Review Act, qui permet aux législateurs d’annuler les lois adoptées par les administrations précédentes dans leurs périodes boiteuses avec une majorité simple dans chaque chambre du Congrès. C’est à l’épreuve de l’obstruction systématique. Le règlement sur le méthane de Trump, adopté par l’EPA l’été dernier, est la première règle pour laquelle les démocrates utilisent la procédure législative, que les républicains ont utilisée 14 fois au cours des 16 premières semaines de la présidence de Trump il y a quatre ans.

En ce qui concerne les oléoducs et les gazoducs, les fuites de méthane sont d’une fréquence déconcertante et un contributeur majeur au méthane actuellement dans l’atmosphère. Les règlements d’Obama, adoptés en 2016, étaient censés changer cela; ils ont exigé des compagnies d’énergie qu’elles surveillent les pipelines pour déceler les fuites et bouchent tout ce qu’elles ont trouvé. Ramener ces règlements est «absolument logique», a déclaré le sénateur Martin Heinrich (D-NM), membre du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles et co-parrain de la résolution, lors d’une conférence de presse mardi.

Notamment, certaines sociétés énergétiques, dont BP, Shell et Exxon, sont officiellement d’accord avec une réglementation accrue sur le méthane. Heinrich a déclaré que le respect de ses règles permettrait en fait d’économiser de l’argent: des tuyaux en parfait état et des fuites obstruées conduisent à des rendements plus élevés et à des profits plus importants, suffisamment pour que les coûts de sécurisation des infrastructures soient compensés.

Et Dan Zimmerle, associé de recherche principal à l’Institut de l’énergie de l’Université d’État du Colorado, a déclaré que les entreprises apprécient également les réglementations sur le méthane car elles conduisent à une responsabilisation accrue, faisant du méthane – un composant majeur du gaz naturel, souvent présenté comme une alternative au charbon – semblent plus sûrs à consommer qu’ils ne l’est réellement.

«La plus grande menace pour le gaz naturel n’est pas le coût de la réglementation, c’est la réputation du gaz naturel», a déclaré Zimmerle.

Les républicains, à l’exception notée de Collins, Graham et Portman, se sont jusqu’à présent opposés à toute tentative de réglementation énergétique, y compris celle-ci, arguant qu’il existe d’autres moyens, moins réglementaires et plus favorables aux entreprises, de prendre soin du climat. Mais les démocrates soutiennent que la réglementation des gaz à effet de serre est essentielle – et que sans elle, les États-Unis ne parviendront pas à conjurer les dangers du changement climatique.

Pourquoi la réduction des émissions de méthane est essentielle, brièvement expliqué

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a qualifié la décision du Sénat de «l’un des votes les plus importants, non seulement que ce Congrès a émis, mais a été émis au cours de la dernière décennie, en termes de lutte contre le réchauffement climatique».

À bien des égards, Schumer a raison.

Les gaz à effet de serre agissent en inhibant la libre circulation des rayons du soleil qui chauffent la Terre. Des gaz tels que le dioxyde de carbone et le méthane absorbent le rayonnement qui monte de la surface de la Terre vers l’espace, le piégeant. Si les émissions continuent d’augmenter au rythme actuel, l’atmosphère pourrait se réchauffer de 3 à 4 degrés Celsius d’ici la fin du siècle. Les résultats pourraient être catastrophiques.

Le problème avec le méthane est qu’il emprisonne la chaleur de manière incroyablement efficace – environ 25 fois plus efficacement que le dioxyde de carbone, selon l’EPA. Bien qu’il ne représente qu’environ 16% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la manière dont il emprisonne la chaleur signifie que toute réduction significative aurait probablement un impact positif sur le changement climatique.

La limitation des émissions, comme le ferait le changement des règles, permet de remédier au fait que la présence de méthane dans l’atmosphère augmente de façon exponentielle en tant que sous-produit des activités humaines telles que l’agriculture et la production d’énergie. En fait, alors même que le monde est verrouillé au milieu de la pandémie de Covid-19, les émissions de dioxyde de carbone et de méthane ont atteint des niveaux records. Et il est possible qu’ils augmentent davantage à mesure que les pays commencent à rouvrir.

Tout cela fait de la réduction du méthane la clé pour maintenir le réchauffement climatique aussi bas que possible. Un rapport de 2021 publié dans Environmental Research Letters a révélé que des efforts concertés pour réduire les émissions de méthane d’origine humaine pourraient réduire le réchauffement climatique jusqu’à 30%.

Plus de réglementation sur le méthane est nécessaire

Compte tenu de la gravité actuelle des émissions de méthane, de nombreux scientifiques craignent que les réglementations de l’ère Obama ne suffiront jamais à réduire de manière tangible les émissions de méthane.

Robert Howarth, professeur d’écologie et de biologie environnementale à l’Université Cornell, était l’un des scientifiques invités à donner un briefing sur les émissions de méthane aux cadres supérieurs de la Maison Blanche en mai 2016, juste avant l’élaboration du règlement. Howarth a déclaré qu’un problème avec les règles d’Obama est qu’il manque des mécanismes pour vérifier que les entreprises énergétiques se conforment à la réglementation.

«Le méthane est un gaz incolore et inodore; vous ne pouvez pas le voir à l’œil nu », a déclaré Howarth. «Un profane ne peut pas voir – je ne peux pas voir – si l’installation fuit ou non. Si vous ne disposez pas d’un moyen indépendant de personnes qualifiées qui vérifient quelles sont les émissions, vous comptez simplement sur l’industrie pour dire que nous nous en occupons. Cela ne fonctionne pas pour moi.

Howarth a fait valoir que c’était une échappatoire qui pouvait être comblée avec la technologie d’aujourd’hui. Les microsatellites réglés pour mesurer le méthane, gérés et détenus par des gouvernements mondiaux et des entreprises privées, peuvent rechercher des émissions de méthane non contrôlées et débranchées. Cette technologie n’existait pas il y a quatre ans.

Zimmerle, le chercheur du Colorado, a qualifié le développement de prometteur, mais a déclaré qu ‘«il y a d’autres endroits, comme les schémas de gaz ou toute une variété d’autres sources spécifiques, où tout le monde sait que les émissions sont plus importantes, mais pour une raison quelconque, ce n’est pas le cas. d’attention. »

Il y a eu d’autres critiques similaires sur les limites des règles de l’ère Obama. Par exemple, certains experts ont noté que les règles ne s’appliquent qu’aux nouveaux sites d’extraction, laissant les anciens sites présentant des fuites pour continuer à fonctionner.

Comme l’a écrit Rebecca Leber, journaliste senior de Vox, l’administration Biden a reconnu que le simple fait de ramener d’anciennes réglementations qui ne vont pas assez loin ne suffira pas. La manière exacte dont elle envisage de remédier aux lacunes et d’atteindre son objectif n’est pas claire, mais la Maison Blanche a promis de publier les détails d’ici septembre. En attendant, cependant, le changement de règles représente un petit pas en avant – et un peu moins de méthane dans l’air.