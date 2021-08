Le Sénat y arrive enfin. C’est le jour de l’infrastructure, et le projet de loi est adopté ⋆ .

Après toutes ces années, à travers toutes les blagues sur la « semaine de l’infrastructure » pendant le seul mandat de l’ancien à la Maison Blanche, c’est ici. Le Sénat devrait adopter le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars sur cinq ans, avec 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les routes, les ponts, les systèmes d’approvisionnement en eau, les systèmes à large bande et un clin d’œil à la lutte contre le changement climatique. Il s’agit du paquet que la Maison Blanche négocie avec les républicains depuis des mois, celui qui a approuvé dix à douze sénateurs républicains. Après toutes ces semaines de négociation des objectifs du paquet pour obtenir le soutien des républicains, trois de ceux qui négocient les républicains ont annoncé qu’ils ne soutiendraient pas le projet de loi. Il est encore susceptible de passer confortablement.

Le projet de loi prévoit 110 milliards de dollars pour le transport de surface—les routes et les ponts—dont 40 milliards de dollars pour les ponts; 7,5 milliards de dollars pour les bornes de recharge pour véhicules électriques; 39 milliards de dollars pour le transport en commun ; 55 milliards de dollars pour les systèmes d’approvisionnement en eau ; 1 milliard de dollars pour le plan initial de 20 milliards de dollars de Biden pour «reconnecter» les communautés de couleur; 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs ; 65 milliards de dollars pour le haut débit ; 25 milliards de dollars pour les aéroports; 73 milliards de dollars pour moderniser le réseau énergétique; et 21 milliards de dollars pour l’assainissement de l’environnement. Avec les niveaux de financement existants pour le transport supposés, la facture finale s’élève à environ 1 000 milliards de dollars. Le nouveau financement représente environ un quart du plan d’emploi américain original de Biden, mais il a travaillé dur pour y parvenir.

Un combat prolongé a empêché le Sénat d’adopter le projet de loi au cours du week-end, le pire des républicains étant poussé directement par l’ancien gars pour le faire dérailler, et le principal négociateur républicain – Rob Portman – tombant sur lui-même pour donner tout à l’ancien gars le mérite d’avoir inventé l’idée même d’infrastructure. C’était embarrassant, et d’autant plus que Portman prend sa retraite et n’a même pas besoin de s’inquiéter d’une base trumpiste qui s’oppose à lui.

Une autre escarmouche de dernière minute impliquait une disposition problématique dans le projet de loi de base sur la façon dont la crypto-monnaie serait gérée par l’IRS et qui paierait les impôts. Les négociations entre la Maison Blanche et les groupes bipartites en lutte au Sénat ont finalement abouti lundi à un compromis. Il a été proposé par consentement unanime, les sénateurs ont convenu qu’ils l’adopteraient sans vote par appel nominal, et le consentement unanime a été refusé. Le sénateur républicain Richard Shelby a déclaré qu’il l’autoriserait, à condition qu’il puisse faire exploser l’ensemble de l’accord en incluant 50 milliards de dollars de dépenses de défense dans le projet de loi. Parce que le bipartisme règne désormais au Sénat.

La facture est payée avec des mesures et des suppositions douteuses, les impôts plus élevés sur les riches et les sociétés que Biden voulait utiliser rejetés par les républicains. Ils ont fixé à 205 milliards de dollars d’argent COVID jusqu’à présent non dépensé, ce qui, espérons-le, ne sera pas nécessaire au cas où toutes les personnes non vaccinées déclencheraient une autre variante mortelle qui ne répond pas aux vaccins actuels. Il faut également environ 53 milliards de dollars qui ont été réservés à l’assurance-chômage d’urgence pour les États.

D’autres sources de financement plus ou moins concrètes ont convenu d’inclure : la mise aux enchères du spectre 5G pour 87 milliards de dollars ; relancer une taxe sur les fabricants de produits chimiques qui avait expiré il y a près de 30 ans pour 13 milliards de dollars ; et vendre pour 6 milliards de dollars de pétrole de la réserve stratégique. Ils reporteront une règle de Medicare qui n’a pas encore été mise en œuvre et appelleront cela des économies. C’est environ 49 milliards de dollars. Ils ont convenu que l’IRS peut renforcer l’application des crypto-monnaies, mais pas les riches et les entreprises, et a décidé que cela permettrait de lever 28 milliards de dollars. Ensuite, il y a le gadget de la notation dynamique, dans lequel ils ont déterminé que la croissance économique augmentera de 56 milliards de dollars.

Une fois que le Sénat aura voté sur le projet de loi bipartite, il pivotera vers la résolution budgétaire qui inclura des instructions de réconciliation pour le plus grand plan américain pour les familles de Biden, avec une partie du débordement du plan d’emploi qui a été abandonné du projet de loi bipartite. Le deuxième projet de loi ne peut être adopté qu’avec les démocrates, il n’est pas soumis à l’obstruction systématique. C’est une proposition potentiellement transformatrice et extrêmement ambitieuse qui peut faire une profonde différence dans des millions de vies. Et, espérons-le, taxer les riches et les entreprises.

Avec les résolutions budgétaires vient un vote-a-rama au Sénat. Nous en avons déjà vu un cette année, en mars sur le plan de sauvetage américain, le projet de loi de secours massif COVID-19. Étant donné que le Sénat est déjà en train de grignoter sa pause prévue en août, il n’y aura peut-être pas une faim énorme de part et d’autre de prolonger ce processus avec des centaines d’amendements. Ensuite, il y a Rand Paul et Ted Cruz, donc on ne sait jamais.

La Chambre n’abordera pas le projet de loi sur les infrastructures avant leur retour en septembre, et probablement même pas à ce moment-là. La présidente Nancy Pelosi s’en tient jusqu’à présent à sa promesse d’attendre l’adoption de ce projet de loi jusqu’à ce que la réconciliation budgétaire soit effectuée, afin de s’assurer que le projet de loi beaucoup plus important sera également adopté. Il y a aussi une pression concertée de certains démocrates de la Chambre pour négocier avec le Sénat et inclure des éléments du projet de loi sur les transports qu’ils ont déjà adopté.

Le projet de loi de la Chambre est beaucoup plus fort pour lutter contre le changement climatique; il offre une approche beaucoup plus équilibrée, en investissant dans les transports en commun et la sécurité des piétons, les pistes cyclables et les options autres que les voitures pour les communautés à faible revenu. Malheureusement, il est peu probable que la Maison Blanche soutienne une conférence Maison-Sénat sur le projet de loi sur les infrastructures dans laquelle elle a investi tant de temps et d’énergie.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.