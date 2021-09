Le sénateur américain critique le président de la SEC, Gary Gensler, pour son approche de réglementation par application des crypto-monnaies

Un sénateur américain critique le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour son approche de la réglementation de l’espace des actifs numériques.

Dans une nouvelle lettre adressée au président de la SEC Gary Gensler, le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie déclare que les investisseurs dans le nouvel espace ont besoin de règles et de conseils clairs plutôt que d’une application sévère et d’amendes.

« Pour que les investisseurs bénéficient d’un marché équitable et concurrentiel, les régulateurs doivent fournir de manière proactive des règles de conduite à l’industrie. Malheureusement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a plutôt adopté une stratégie de réglementation par application dans ce domaine. »

Toomey ajoute que lors de l’audience du Comité sénatorial des banques le 24 septembre, Gensler a déclaré que certains actifs cryptographiques sont considérés comme des produits de base tandis que d’autres sont considérés comme des valeurs mobilières. Le sénateur américain demande maintenant à Gensler de déterminer ce qui distingue ces actifs cryptographiques.

« Veuillez identifier les caractéristiques spécifiques qui distinguent une crypto-monnaie qui est un titre de celle qui a été considérée comme une marchandise. »

Toomey demande également si Gensler et la SEC considèrent les pièces stables comme Tether (USDT) et USD Coin (USDC) comme des titres.

« Est-ce que vous prétendez qu’un tel stablecoin constitue un” contrat d’investissement “et est donc une sécurité ? Si tel est le cas, pourriez-vous s’il vous plaît expliquer pourquoi vous pensez qu’un tel stablecoin répondrait au volet « attente de profit » du test de Howey ? »

Le test Howey a été établi dans une affaire de la Cour suprême et détermine si certaines transactions sont considérées comme des contrats d’investissement et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières.

Toomey dit également que ses inquiétudes concernant le manque de clarté dans l’espace réglementaire sont partagées par d’autres, y compris de grands noms comme les commissaires de la SEC Hester Peirce et Elad Roisman.

« Mes inquiétudes concernant le manque de clarté réglementaire de la SEC sont partagées par d’autres, y compris les commissaires de la SEC. Lors d’une récente action coercitive, les commissaires de la SEC Hester Peirce et Elad Roisman ont déclaré qu’ils étaient “déçus” par l’incapacité de la SEC à expliquer quels actifs numériques étaient des valeurs mobilières.

Image en vedette : Shutterstock/QinJin