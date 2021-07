Le sénateur américain dit que les crypto-monnaies “mettent le système aux caprices d’un groupe obscur et sans visage de super-codeurs et de mineurs” ZyCrypto

Publicité





La sénatrice américaine Elizabeth Warren a de nouveau critiqué les crypto-monnaies cette semaine, les qualifiant d’avenue pour les personnages sans visage et obscurs dans le cadre d’une audition tenue mardi matin par la commission sénatoriale des banques.

Warren, qui est connue pour être un moqueur en matière de crypto, a maintenu ses avertissements sur la technologie blockchain et son potentiel de causer des dommages, après avoir envoyé une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans laquelle elle appelait à une réglementation.

Aux États-Unis, la cryptographie suscite de grandes inquiétudes, craignant qu’elle ne contribue à financer le terrorisme et d’autres activités illicites. L’administration Biden a cherché à placer des «garde-corps» autour des actifs numériques et souhaite que l’espace soit réglementé.

Tous les panneaux d’avertissement clignotent

Cette audience a été intitulée « Crypto-monnaies : à quoi servent-elles ? » et a divulgué les témoignages de Jerry Brito, avocat de Coin Center, et de Marta Belcher, directrice de Filecoin, et d’Angela Walch, professeur à la faculté de droit de St. Mary.

Warren a suggéré que les risques pour l’économie augmenteraient avec le marché de la cryptographie, qui, selon elle, repose sur le battage médiatique et les fausses déclarations.

« Tous les signes avant-coureurs clignotent. Le battage médiatique, la volatilité, les affirmations sauvages qui s’avèrent fausses », a-t-elle déclaré. « À mesure que le marché de la cryptographie se développe, les risques pour notre stabilité financière et notre économie augmentent également.

«Au lieu de laisser notre système financier aux caprices des banques géantes, la crypto met le système aux caprices d’un groupe obscur et sans visage de super-codeurs et de mineurs, ce qui ne me semble pas mieux. Les régulateurs doivent faire leur travail et intervenir avant qu’il ne soit trop tard.

L’inquiétude de Warren provient d’un endroit que, certes, beaucoup partagent, en ce sens que les plus grandes entreprises et les pools miniers exercent le plus de contrôle sur la crypto. Elle, avec d’autres sénateurs, a ciblé les promesses faites aux investisseurs qui offrent une plus grande inclusion financière, le sénateur Sherrod Brown les qualifiant de marketing « faux populiste ».

La lettre

Warren a également exprimé ses préoccupations lors d’une discussion sur le développement possible d’une monnaie numérique détenue par l’État qui devrait être baptisée CBDC si elle se concrétise. Et, dans sa lettre à Yellen lundi, a exhorté à des réglementations plus strictes, soulignant divers risques liés aux protocoles DeFi, entre autres.

“Plus les États-Unis attendent pour adapter le régime réglementaire approprié à ces actifs, plus ils sont susceptibles de devenir si imbriqués dans notre système financier qu’il pourrait y avoir des conséquences potentiellement graves si ce marché est soumis à des tensions”, a-t-elle écrit dans la lettre. .

Il reste à voir où le gouvernement américain va avec ses plans de réglementation des crypto-monnaies, mais on ne peut s’empêcher de penser que les pouvoirs en place ne tenteront pas de restreindre une forme de contrôle sur la crypto.