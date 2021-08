Le sénateur américain Pat Toomey sollicite des contributions pour clarifier les réglementations cryptographiques Crypto new media

Le sénateur républicain américain Pat Toomey a rejoint la ligue des sénateurs pro-crypto alors qu’il appelait à la contribution des leaders de l’industrie pour rendre les réglementations cryptographiques aux États-Unis plus claires et transparentes. Toomey, un républicain principal du comité bancaire, a annoncé mercredi qu’il cherchait à « solliciter des idées et des propositions législatives pour garantir que la loi fédérale soutienne le développement des technologies émergentes de crypto-monnaie et de réseau de blockchain ouvert tout en continuant à protéger les investisseurs en crypto ».

Le Sénat américain est actuellement divisé en deux parties sur les réglementations cryptographiques, l’une dirigée par les membres du comité de travail du président, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui a également fait pression pour l’amendement anti-crypto du projet de loi sur les infrastructures. D’un autre côté, Cynthia Lummis et Hester Pierce exigent des réglementations qui peuvent soutenir l’innovation.

Toomey pense que la blockchain et les crypto-monnaies seraient aussi révolutionnaires qu’Internet, qui pourraient renforcer l’indépendance financière. Il expliqua,

« Non seulement les technologies de crypto-monnaie et de blockchain pourraient-elles être aussi révolutionnaires qu’Internet, mais elles ont également le potentiel de créer de la richesse et une indépendance financière pour les personnes qui sont habilitées à effectuer des transactions financières directement entre elles, sans intermédiaires souvent coûteux. »

Le sénateur Toomey devient un nouveau crypto-croisé au Sénat américain

Au cours des derniers mois, le sénateur Toomey est devenu le porte-drapeau de la communauté crypto et a même annoncé un compromis dans la clause crypto du tristement célèbre projet de loi sur les infrastructures. L’appel à suggestions du comité bancaire sur la réglementation de la cryptographie oblige les expéditeurs à fournir une brève description de la proposition et de la manière dont elle encouragerait la croissance de la crypto et de la blockchain.

Le second semestre 2021 va s’avérer très critique pour le marché de la crypto en termes de réglementation. La pression croissante exercée sur les régulateurs américains pour encadrer des lois autour du marché de la cryptographie pourrait conduire à la présentation d’une certaine forme de directives réglementaires par la SEC. Il y a également beaucoup de battage médiatique autour de l’approbation de Bitcoin Futures ETF, où un analyste de Bloomberg a affirmé que les États-Unis pourraient voir leur premier ETF crypto d’ici octobre de cette année.

