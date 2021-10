Le sénateur australien dit que la législation sur la crypto et la blockchain pourrait être adoptée l’année prochaine

Source : Andrew Bragg / Twitter

Le sénateur australien Andrew Bragg a annoncé que le parlement du pays pourrait adopter une nouvelle législation pour le secteur australien de la crypto-monnaie et de la blockchain en 2022, avec le comité restreint du Sénat sur L’Australie en tant que centre technologique et financier qu’il préside poursuivant ses travaux sur les nouvelles réglementations.

“Je veux que nous recommandions des changements politiques durs qui peuvent être légiférés au cours des 12 prochains mois”, a déclaré Bragg dans son discours aux participants de l’événement NFT Fest soutenu par Blockchain Australie. Il ajouta:

«Nous ne pouvons pas continuer le cycle de rapports, de comités, de groupes de travail et d’enquêtes qui entravent souvent le travail du gouvernement dans des domaines nouveaux et émergents.»

Le sénateur a révélé que, même s’il ne pouvait pas dire à l’époque ce que le rapport des comités recommanderait aux législateurs, il ressortait déjà clairement de ses enquêtes que l’Australie avait besoin “d’un cadre politique solide pour les actifs numériques, guidé par trois objectifs: la protection des consommateurs , la promotion des investisseurs et la concurrence sur le marché.

“Il existe de solides arguments en faveur d’un nouveau système”, dont le contenu et la structure seront contenus dans le rapport final, a-t-il déclaré. Ce qu’il pouvait fournir, ce sont trois observations préliminaires basées sur leurs enquêtes, a déclaré Bragg, annonçant la publication d’un plan pour octobre.

« Le plan sera guidé par certains principes clés. Ces principes sont les suivants : protéger les consommateurs, offrir un marché concurrentiel sur un pied d’égalité et promouvoir l’investissement dans une économie dynamique », a déclaré le sénateur.

Bragg a averti les législateurs “de ne pas tenter de réinventer la roue”, mais veillez à ne pas “détruire les avantages et la nouvelle concurrence que les actifs numériques apportent aux institutions financières en place parfois complaisantes”.

Il doit y avoir un équilibre entre introduire les actifs numériques dans le monde réglementé tout en préservant leur dynamisme, a-t-il souligné.

Bragg représente la Nouvelle-Galles du Sud et le Parti libéral au pouvoir en Australie. En plus du rôle clé qu’il joue au sein du comité restreint du centre technologique et financier australien, il est également président du Comité sénatorial de la législation sur l’environnement et les communications.

