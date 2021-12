Le sénateur Cory Booker testé positif au COVID après le diagnostic de Warren

Le Congrès semble avoir une vague de COVID se propageant dans ses rangs – avec Sénateur Cory Booker étant le 2ème élu ce week-end à annoncer qu’il est positif.

Booker a annoncé la nouvelle dimanche en écrivant … « J’ai appris aujourd’hui que j’avais été testé positif pour COVID-19 après avoir ressenti des symptômes pour la première fois samedi. Mes symptômes sont relativement légers. » Il a jeté un bouchon pour les vaccins, ajoutant … « Je suis plus que reconnaissant d’avoir reçu deux doses de vaccin et, plus récemment, un rappel – je suis certain que sans eux, je serais bien pire. »

Les nouvelles COVID de Booker font suite à la sénatrice Elizabeth Warren déclarant la même chose quelques heures plus tôt … disant qu’elle aussi avait attrapé le ‘rona.

SEW écrit: « Je teste régulièrement COVID et alors que j’ai testé négatif plus tôt cette semaine, aujourd’hui, j’ai testé positif avec un cas révolutionnaire. »

Elle a également exprimé sa gratitude pour avoir été vaccinée, en disant… « Heureusement, je ne ressens que des symptômes bénins et je suis reconnaissante pour la protection fournie contre les maladies graves qui découlent de la vaccination et du rappel. »

Bien sûr, cela prouve simplement qu’être vaxxé (et boosté) peut toujours amener quelqu’un à contracter le virus – en particulier avec la variante Omicron en liberté et se propageant rapidement dans tout le pays. Mais, comme les sénateurs l’ont mentionné, ils seraient malades (sinon pire) s’ils avaient choisi de ne pas se faire vacciner. Le Sénat

Après avoir témoigné pendant plus de 3 heures lors d’une audience au Sénat où il a suggéré que les masques pourraient ne pas être nécessaires sur les vols, le PDG de Southwest, Gary Kelly, a été testé positif au covid. À ses côtés se trouvaient les PDG de Delta, United, American et Pres of Flight Attend. Le voici.pic.twitter.com/W422yv4SEb – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 18 décembre 2021 @RonFilipkowski

Il est intéressant de noter que ces cas font suite au PDG de Southwest Airline également tombé avec «rona à la fin de la semaine dernière – ceci après avoir témoigné lors d’une audience au Sénat (qui n’incluait aucun des sénateurs ci-dessus, BTW) … où il a été sensiblement vu tousser et sans masque.

Une chose n’a peut-être rien à voir avec l’autre – mais ce qui est évident maintenant … DC sévit avec le coronavirus, et ce n’est pas non plus le seul endroit qui en souffre.