Le sénateur Cruz marque un futur vote sur les sanctions russes sur les pipelines dans l’accord avec les démocrates

Le blocus de plusieurs mois des ambassadeurs confirmés par le Sénat a pris fin samedi matin après que le sénateur républicain du Texas Ted Cruz ait conclu un accord avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Cruz s’est appuyé sur les pouvoirs limités de la minorité sénatoriale pour bloquer les nominations du président Biden pour occuper des postes étrangers de haut niveau pour protester contre l’annulation de la sanction du président sur le gazoduc Nord Stream 2.

CRUZ BLOQUE LES NOMINÉS DU DÉPARTEMENT D’ÉTAT, AUGMENTANT L’ARRIÈRE DE FONCTIONNAIRES BIDEN NON CONFIRMÉS

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, prend la parole lors d’une audience du Comité sénatorial des relations étrangères. (PA)

Mais un accord a été conclu entre Schumer et Cruz vendredi soir, a confirmé Fox News samedi. Cruz a accepté d’autoriser 32 des candidats à la présidence à passer par la chambre haute en échange d’un vote sur l’application des sanctions début janvier 2022.

Les républicains ont contesté à plusieurs reprises la décision du président de juillet qui autorisait la construction sans entrave du principal oléoduc qui pompera le gaz russe vers l’Union européenne.

L’administration Biden a déclaré que la décision avait été prise de préserver les relations américano-allemandes car le gazoduc acheminerait le gaz directement en Allemagne. Mais les républicains soutiennent que cette décision a ouvert l’Ukraine à l’agression russe.

Fox News n’a pas pu joindre immédiatement la Maison Blanche ou Schumer pour commenter l’accord qui pourrait rouvrir le pipeline aux sanctions américaines.

SÉN. ERNST DIT QUE LE SÉNAT PEUT DÉPASSER BIDEN POUR SANCTIONNER LE PIPELINE NORD STREAM 2 DE LA RUSSIE

Une source proche des négociations a déclaré à Fox News que la probabilité que l’approbation des sanctions parvienne au Sénat est « généralement élevée ».

16 novembre 2021, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Lubmin : Vue des systèmes de canalisations et des dispositifs d’arrêt à la station de réception de gaz du gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique. (Photo de Stefan Sauer/alliance photo via .)

Mais il reste difficile de savoir si les républicains seraient en mesure de recueillir suffisamment de soutien à la chambre basse pour passer outre un veto présidentiel s’il se rendait au bureau du président.

Malgré les hésitations précédentes à mettre en œuvre des sanctions sur le gazoduc, les récentes mesures prises par l’Allemagne et les commentaires faits par l’administration Biden suggèrent que le vent pourrait tourner autour des sanctions Nord Stream 2.

L’Allemagne a ralenti le mois dernier les progrès du pipeline lorsqu’un régulateur allemand a suspendu le processus de certification du pipeline, en raison d’un problème de paperasserie juridique.

De plus, le ministre allemand des Affaires économiques et de l’Action pour le climat, Robert Habeck, a mis en garde la Russie contre de « graves conséquences » et menacé de bloquer l’achèvement du pipeline si le Kremlin attaquait l’Ukraine, a rapporté DW samedi.

Un ton similaire a été adopté par le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan la semaine dernière lorsqu’il a suggéré que le pipeline pourrait être utilisé comme monnaie d’échange pour dissuader l’agression russe.

« Le fait est que le gaz ne circule actuellement pas dans le gazoduc Nord Stream 2 », a-t-il déclaré aux journalistes. « Ce qui veut dire qu’il ne fonctionne pas.

« En effet, c’est un levier pour l’Occident car si Vladimir Poutine veut voir du gaz circuler dans ce gazoduc, il ne voudra peut-être pas prendre le risque d’envahir l’Ukraine », a ajouté Sullivan.

Le président russe Vladimir Poutine tient une vidéoconférence pour s’adresser aux participants à un congrès du parti Russie unie marquant le 20e anniversaire de la fondation du parti, à Moscou, en Russie.

Les républicains ont longtemps soutenu que le pipeline renforcerait le Kremlin et constituerait une menace plus grande pour la sécurité énergétique européenne. Mais l’argument sur les sanctions semble avoir changé et n’est plus un débat sur si, mais quand.

Alors que les républicains sur la Colline ont plaidé pour des sanctions préventives, les démocrates ne devraient soutenir la mise en œuvre de sanctions que si la Russie envahit l’Ukraine – une mesure contre laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a mis en garde.

« Pour nous, il est important que les sanctions soient appliquées avant, plutôt qu’après, que le conflit se produise, car si elles étaient appliquées après le conflit, cela les rendrait fondamentalement dénuées de sens », a déclaré Zelenskyy aux journalistes cette semaine.