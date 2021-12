Le sénateur de l’État de Washington est porté disparu depuis un mois après avoir signalé qu’il avait le COVID

Un législateur républicain de l’État de Washington qui a déclaré à ses collègues qu’il avait contracté COVID-19 lors d’un voyage au Salvador le mois dernier n’a plus été entendu depuis.

Il n’a pas retourné de demande de confirmation de The Center Square lundi qu’il est toujours en vie.

Le sénateur Doug Ericksen, 52 ans, a déclaré sur KIRO News en novembre qu’il était tombé malade alors qu’il se trouvait dans ce pays d’Amérique centrale.

Un e-mail du 11 novembre envoyé par Ericksen à ses collègues républicains à l’Assemblée législative et obtenu par le Seattle Times a déclaré qu’il faisait face à un « mauvais accès » au virus et qu’il avait été testé positif peu de temps après son arrivée.

« Je ne peux pas rentrer chez moi, et c’est au point que je pense qu’il serait bénéfique pour moi de recevoir une intraveineuse d’anticorps monoclonaux (Regeneron) », a-t-il écrit. « J’ai un médecin qui peut administrer l’iv, mais le produit n’est pas disponible ici. »

La Food and Drug Administration des États-Unis a délivré le mois dernier une autorisation d’urgence pour l’utilisation d’anticorps monoclonaux pour les personnes testées positives pour le coronavirus.

Selon la FDA, les anticorps monoclonaux sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à combattre les virus. Les essais cliniques ont montré une réduction des hospitalisations et des visites aux urgences qui présentaient un risque élevé de progression de la maladie, mais ne sont pas approuvés pour une utilisation sur des patients déjà hospitalisés.

Ericksen a introduit une législation visant à prévenir ce qu’il appelle la « discrimination en matière de vaccination ».

« Que vous soyez vacciné ou non est l’une des décisions les plus personnelles que vous puissiez prendre », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de mai. « Il ne s’agit pas d’être pro-vaccin ou anti-vaccin. Nous devons respecter le droit des personnes à prendre des décisions par elles-mêmes. Le gouvernement n’a pas à essayer de contraindre les gens en forçant des tiers à vérifier le statut de vaccination à la porte, et éventuellement à refuser ceux qui n’ont pas été vaccinés. »

Une semaine après l’e-mail d’Ericksen, il se serait envolé pour la Floride et aurait été hospitalisé.

« Je n’ai vraiment aucune information », a déclaré un membre du personnel d’Ericksen au Bellingham Herald la semaine dernière. « Tout passe par la famille maintenant. »

Ericksen, du comté de Whatcom, en est à son troisième mandat en tant que sénateur de l’État, après avoir déjà servi six mandats en tant que représentant de l’État.

Selon un rapport de Washington Votes, Ericksen a raté 53 voix au cours des 105 jours de la session législative de 2021 alors qu’il agissait en tant qu’observateur électoral au Salvador. C’était le deuxième vote le plus manqué parmi tous les législateurs de l’État.