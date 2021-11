Le sénateur de l’État de Washington qui s’est violemment opposé aux vaccins et aux mandats est maintenant bloqué au Salvador avec Covid

Le Département d’État des États-Unis recommande de ne pas se rendre au Salvador en raison des taux élevés de COVID en raison d’un manque de vaccination et de l’absence de réglementation concernant le COVID.

Personne ne sait pourquoi, mais le républicain Doug Ericksen, un représentant de l’État de Washington, s’est quand même rendu au Salvador. Il devait se sentir assez invulnérable au COVID. Maintenant, il a COVID et c’est un problème car il n’est pas autorisé à rentrer aux États-Unis. Pour ne rien arranger, il n’a pas accès au « traitement » que la droite utilise pour surmonter sa déclaration politique de vaccination, les anticorps monoclonaux, les anticorps monoclonaux à mille dollars utilisés à la place d’un vaccin qui ne nous coûte rien et le gouvernement quelques-uns. chevreuils.

Les anticorps ne sont pas disponibles au Salvador. Il a supplié des amis de doser Fed-Ex dans le pays.

Ericksen s’est opposé à presque toutes les mesures d’atténuation de la pandémie proposées par le gouverneur Jay Inslee (vous savez, pour s’assurer que Washington ne devienne pas comme El Salvador) et a même parrainé une législation pour protéger ceux qui n’ont pas été vaccinés.

Mais encore une fois, voici son vrai problème. De Newsweek :

Dans un e-mail aux législateurs républicains de Washington House et du Sénat, Ericksen a déclaré qu’il avait été testé positif peu de temps après son arrivée dans le pays d’Amérique centrale et a ajouté: « Je ne peux pas rentrer chez moi », a rapporté le Seattle Times.

Presque offensivement comique, son porte-parole a déclaré qu’il ne savait pas si Ericksen avait été vacciné contre la maladie. Il semblerait que quelqu’un qui a été vacciné ne supplie pas ses copains politiquement puissants pour des anticorps monoclonaux.

Quoi qu’il en soit, c’est encore un autre exemple de quelqu’un qui regrette maintenant la décision de faire une déclaration politique et de s’opposer à toutes les réglementations de bon sens mises en place pour garantir que Washington et les États-Unis ne finissent pas comme El Salvadore.

Ce doit être une vraie coïncidence qu’un homme qui est allé près de deux ans dans l’État de Washington, devant suivre ces mesures «draconiennes», sans contracter le COVID, se trouve maintenant dans un pays sans de telles mesures, mendiant un traitement COVID qui est si cher qu’il est introuvable dans des pays comme El Salvadore.

Fitting, mais nous lui souhaitons bonne chance:

En savoir plus sur cette histoire karmiquement appropriée

