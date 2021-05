Le sénateur de l’État démocratique Dennis Bradley mis en examen .

Un juge fédéral a dévoilé mardi un acte d’accusation du grand jury contre un sénateur de l’État du Connecticut. Dennis A. Bradley, Jr., 37 ans, de Bridgeport, est accusé d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de cinq chefs d’accusation de fraude électronique en relation avec ce que le ministère américain de la Justice estime être un événement de campagne de 2018 raté. Ancien trésorier de la campagne de Bradley, Jessica Martinez, est accusé d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de cinq chefs d’accusation de fraude électronique, d’un chef d’accusation de fausse déclaration au FBI et d’un chef d’accusation de fausse déclaration devant le grand jury, a déclaré le DOJ dans un communiqué de presse. .

Le DOJ affirme que Bradley et Martinez «ont conspiré pour frauder» l’État du Connecticut, la commission électorale de l’État et un trésor de guerre électoral soutenu par les contribuables. Les candidats de l’État de la noix de muscade peuvent demander à la commission électorale de l’État «des subventions pour financer leurs campagnes électorales primaires et générales». Mais le DOJ dit que Bradley et Martinez ont organisé un événement de collecte de fonds dans un restaurant de Bridgeport et «se sont ensuite engagés dans un stratagème pour tromper [the state] en attribuant sa campagne imméritée. . . subventions en faisant de fausses déclarations et des omissions pour déguiser la nature de cet événement. »

Le DOJ qualifie l’événement en question comme un événement de campagne – mais Bradley a affirmé qu’il s’agissait d’une «fête de remerciement» pour «l’ami et les clients» de son cabinet d’avocats.

Parmi les allégations, Bradley a dépensé 5597,31 $ pour l’événement, bien au-delà du plafond de 2000 $ sur les dépenses de campagne personnelles, selon le DOJ, est contenu dans les règles que les candidats doivent suivre s’ils souhaitent obtenir le financement des contribuables pour leurs ambitions politiques.

Les cartes de contribution auraient été falsifiées. Les formulaires de contribution et de dépense à la campagne «omettaient le fait que Bradley avait organisé un événement de campagne», omettaient les dépenses engagées pour organiser l’événement, omettaient que Bradley ait reçu des contributions lors de l’événement et changeaient les dates des contributions reçues afin de couvrir les choses , affirme le DOJ.

Selon les procureurs fédéraux, la Commission d’application des élections de l’État du Connecticut (SEEC) a versé 84 140 $ «en fonds publics» pour soutenir la campagne de Bradley, en partie sur la base «des informations fausses et trompeuses contenues dans les documents déposés par Bradley».

Le DOJ affirme que le stratagème présumé s’est effondré lorsqu’une plainte d’un citoyen a déclenché une enquête.

Bradley aurait doublé et dit que tout était à la hauteur. Comme le prétendent les procureurs:

Le 21 août 2018, Bradley a envoyé une lettre à la SEEC dans laquelle il a nié toutes les allégations de la plainte des citoyens comme étant «frivoles et manipulatrices». Dans cette lettre, Bradley a faussement déclaré: «Le 15 mars 2018, [his law firm] a organisé un événement d’appréciation des clients au restaurant Dolphin’s Cove. . . [t]le sien n’était en aucun cas un événement politique. . . [i]En fait, nous n’avons collecté aucun don lors de cet événement et n’avons aucun don en date du 15/03/2018. »

Le DOJ affirme que d’autres mensonges présumés se sont accumulés après les primaires et avant les élections générales.

«Les candidats à une fonction publique doivent être tenus à un niveau de conduite élevé, en particulier lorsqu’ils sollicitent des fonds publics pour leurs campagnes», a déclaré le procureur américain par intérim. Leonard C Boyle. «Il est allégué que ces accusés ont non seulement enfreint les règles au début de la première campagne de M. Bradley pour le Sénat de l’État, mais se sont ensuite engagés dans une vaste couverture pour dissimuler leur comportement illégal et recevoir des fonds publics supplémentaires. Le bureau du procureur américain et nos partenaires du FBI se sont engagés à demander des comptes aux agents publics. »

«Les infractions de complot et de fraude sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 20 ans pour chaque chef, et les infractions de fausse déclaration et de déclaration sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans pour chaque chef», a noté le DOJ.

Hartford / New Haven, Connecticut, WTNH-TV, affilié à ABC, a rapporté que la direction du Sénat de l’État avait retiré Bradley des affectations au comité en raison de l’inculpation.

La chaîne de télévision a profité des inculpations de Bradley et Martinez pour récapituler plusieurs années de problèmes juridiques pour d’autres politiciens et fonctionnaires de Bridgeport, qui est la plus grande ville du Connecticut. Ancien chef de la police de Bridgeport Armando «AJ» Perez passe un an en prison pour avoir truqué un examen afin de s’assurer qu’il deviendrait chef. David Dunn, le directeur du personnel de la ville, purge une peine pour aider Perez. Maire de Bridgeport Joe Ganim a purgé une peine dans une prison fédérale pour corruption, est sorti de prison, s’est présenté à la réélection et a retrouvé son ancien emploi en 2015 malgré sa condamnation.

L’affilié de Hartford CBS, WFSB-TV, a déclaré que «personne ne parlait publiquement» de l’acte d’accusation dans la capitale de l’État, mais a noté qu’il y avait eu «des spéculations et des rumeurs pendant des mois» selon lesquelles Bradley faisait l’objet d’une enquête.

Gov. Ned Lamont, un collègue démocrate, a déclaré à la WFSB qu’il était au courant de l’acte d’accusation et qu’il «soutenait» la décision du président du Sénat de dépouiller Bradley de ses attributions au comité.

Bradley représente le 23e district du Sénat de l’État centré sur le centre-ville de Bridgeport. Il occupe ce poste depuis 2018 – l’année des activités de campagne présumées qui font maintenant l’objet d’un examen minutieux.

Bradley et Martinez ont plaidé non coupables. Ils sont gratuits sous caution.

Lisez l’acte d’accusation ci-dessous:

