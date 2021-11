Le sénateur de l’État présente la «loi de Kyle» pour mettre fin aux poursuites malveillantes de légitime défense

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le procès pour meurtre de Kyle Rittenhouse a divisé les gens dans le pays, certains pensant qu’il aurait dû être reconnu coupable de meurtre et d’autres pensant qu’il avait agi en état de légitime défense, mais d’autres pensaient qu’il n’aurait jamais dû être jugé pour commencer.

Rittenhouse a finalement été acquitté, mais un législateur républicain de l’Oklahoma a présenté un projet de loi qui, s’il devenait loi, empêcherait les personnes dans la même situation que Rittenhouse d’être inculpées et poursuivies, a rapporté The Blaze.

Le sénateur de l’État de l’Oklahoma, Nathan Dahm (à droite), a annoncé mardi son intention de déposer le SB 1120 pour protéger l’Oklahoma et garantir que l’utilisation de la légitime défense n’entraîne pas d’inculpation pénale et de procès pour « raisons politiques ».

Publicité

Le projet de loi, également appelé « loi de Kyle », permettrait que « les victimes de poursuites malveillantes puissent recevoir une indemnisation pour les dépenses et les dommages-intérêts ».

Le projet de loi stipule que les accusés recevront une « indemnisation juste et équitable » s’ils sont accusés de meurtre et sont acquittés parce qu’ils ont agi en état de légitime défense.

« Sén. Nathan Dahm, R-Broken Arrow, a déposé une loi pour garantir que les habitants de l’Oklahoma qui utilisent l’autodéfense n’auront pas à être jugés pour des raisons politiques. Si la mesure devenait loi, les victimes de poursuites malveillantes pourraient recevoir une indemnisation pour les dépenses et les dommages-intérêts. Dahm a déposé le projet de loi 1120 du Sénat, appelé loi de Kyle, mardi », indique un communiqué de presse annonçant le projet de loi.

« Kyle Rittenhouse a récemment été acquitté de toutes les charges dans la mort de deux hommes et la blessure d’un troisième lors d’une manifestation à Kenosha, Wisconsin en 2020. Rittenhouse avait revendiqué la légitime défense dans les fusillades », a-t-il déclaré.

« Kyle Rittenhouse n’aurait jamais dû être inculpé. Les preuves vidéo du début ont montré qu’il s’agissait d’une légitime défense », a déclaré le sénateur. « Il est de notre devoir de protéger les droits des personnes que nous représentons, et le droit à l’autodéfense est primordial. Ce projet de loi garantira que ce qui est arrivé à Kyle Rittenhouse ne peut pas arriver aux habitants de l’Oklahoma. »

Il a poursuivi en disant:

Le SB 1120 stipule en outre que pour étayer une allégation de poursuites malveillantes, le demandeur doit établir que les poursuites ont été engagées ou incitées par le procureur et étaient sans motif probable ; que les poursuites avaient été légalement et définitivement closes en faveur du demandeur ; et qu’à la suite des poursuites criminelles, le demandeur a subi des blessures.

La malveillance peut être établie si le motif des poursuites était autre que le désir de traduire un contrevenant en justice, ou qu’il s’agissait d’un motif de mauvaise volonté ou de haine, ou commis délibérément de manière dévergondée ou oppressive et au mépris conscient de la volonté du demandeur. droits. En vertu de la loi, un procureur peut être tenu personnellement responsable envers un demandeur si des poursuites abusives sont établies.

L’ancienne représentante démocrate d’Hawaï, Tulsi Gabbard, a déclaré qu’elle pensait que les procureurs de Kenosha devraient faire l’objet d’une enquête pour avoir inculpé Rittenhouse.

« Le jury a bien compris : il a déclaré Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation », a-t-elle déclaré. « Le fait que des accusations aient été portées avant toute enquête sérieuse est la preuve que le gouvernement était motivé par la politique, qui elle-même devrait être considérée comme criminelle. »

Le jury a eu raison de déclarer Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation. Le fait que des accusations aient été portées avant toute enquête sérieuse est la preuve que le gouvernement était motivé par la politique, qui elle-même devrait être considérée comme criminelle. – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 19 novembre 2021

Mais certains démocrates étaient toujours furieux contre le verdict et l’un d’eux était le représentant de New York Jerry Nadler, a rapporté Fox 6.

«Ce verdict déchirant est une erreur judiciaire et crée un précédent dangereux qui justifie un examen fédéral par le ministère de la Justice. La justice ne peut pas tolérer que des personnes armées traversent les frontières de l’État à la recherche de troubles pendant que les gens s’engagent dans des manifestations protégées par le premier amendement », a-t-il déclaré dans un tweet.

Ce verdict déchirant est une erreur judiciaire et crée un dangereux précédent qui justifie l’examen fédéral par le ministère de la Justice. La justice ne peut pas tolérer que des personnes armées traversent les frontières de l’État à la recherche de troubles pendant que les gens s’engagent dans une manifestation protégée par le premier amendement. https://t.co/Uh95Uc1Ddo – Représentant Nadler (@RepJerryNadler) 19 novembre 2021

Pour que Rittenhouse fasse face à des accusations fédérales, il existe plusieurs facteurs complexes qui pourraient rendre peu probable que les procureurs fédéraux poursuivent une affaire.

Pour la plupart des cas d’homicide, la loi fédérale ne s’applique généralement qu’aux crimes qui violent spécifiquement la loi fédérale. Selon Shouse Law Group, une équipe de justice pénale à Los Angeles, le crime de meurtre « est poursuivi par les tribunaux d’État en tant que crime d’État. Mais le meurtre devient un crime fédéral lorsqu’il survient en violation de la loi fédérale, ou lorsqu’il a lieu sur une terre ou un territoire fédéral.

« Le crime fédéral de meurtre est défini comme le ‘meurtre illégal d’un être humain avec préméditation.’ En général, il existe sept scénarios dans lesquels un meurtre illégal viole les lois du gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.