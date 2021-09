Le sénateur démocrate Blumenthal déchire le retrait de l’Afghanistan : “Personne en charge”

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., a visé le secrétaire à la Défense Lloyd Austin après le témoignage du chef militaire au Sénat sur l’Afghanistan, affirmant qu’Austin n’avait fourni “aucune réponse réelle”.

“Il n’y avait vraiment pas de clarté. Et avec tout le respect que je dois au secrétaire à la Défense, il n’a fourni aucune vraie réponse à mes questions car pour le moment, il n’y a pas de réponses. Il n’y a personne en charge”, a-t-il déclaré lors d’une apparition sur MSNBC mardi.

Blumenthal a également fait valoir que les États-Unis ont un “impératif moral” pour faire sortir du pays “des dizaines de milliers d’alliés afghans, les anciens interprètes, traducteurs, gardes, responsables de la sécurité qui sont allés au combat avec nos troupes”.

“Ils se mettent eux-mêmes et leurs familles en danger, et maintenant ils ont des cibles sur le dos. Ils risquent d’être tués et torturés. Ils se cachent et leur situation est de plus en plus désespérée”, a-t-il déclaré.

Blumenthal a déclaré que son bureau avait été contraint de se transformer en “une sorte de mini centre d’évacuation” au cours des derniers jours chaotiques en Afghanistan en raison des messages contradictoires du département d’État, du département de la Défense et de la Maison Blanche.

“Personne en charge, et c’est un défi permanent auquel nous devons faire face car des vies sont en jeu, des vies de personnes qui risquent leur vie pour nous”, a déclaré Blumenthal.

Les commentaires interviennent après une journée tendue d’audiences à Capitol Hill concernant les derniers jours des opérations militaires américaines en Afghanistan, certains législateurs rejetant la responsabilité de la situation chaotique sur Austin et le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley.

“À mon avis, cette mission ne peut être qualifiée de succès de quelque manière que ce soit, de forme logistique ou autre”, a déclaré le sénateur du GOP Missouri Josh Hawley lors de l’audience. « Secrétaire Austin, je pense que vous devriez démissionner. Je pense que cette mission a été une catastrophe. Je pense qu’il n’y a pas d’autre moyen de le dire, et il doit y avoir une responsabilité.