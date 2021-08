Le sénateur démocrate de l’Arizona accusé de pédophilie démissionne après six jours de tollé 10z viral

Le sénateur de l’État démocrate de l’Arizona, Tony Navarrete, a démissionné, après 6 jours de tollé après avoir été arrêté pour avoir agressé à plusieurs reprises deux adolescents.

Navarrete, qui était considéré comme une étoile montante au sein du parti démocrate de l’Arizona et a fondé le caucus LGBTQ de son parti, a démissionné de son poste au sein de la législature de l’Arizona mardi après-midi dans un courriel adressé à la présidente du Sénat Karen Fann. Fann et la chef du Sénat démocrate Rebecca Rios ont annoncé sa démission dans une déclaration commune, affirmant que c’était la “bonne chose à faire” compte tenu de la gravité des allégations. “Nous savons que la branche judiciaire de l’Arizona rendra justice et priera pour la guérison et le soutien de toutes les victimes”, indique le communiqué.

Kari Lake, l’ancienne animatrice de Fox News qui se présente maintenant au poste de gouverneur de l’État, a été l’une des premières Arizonanes à commenter, affirmant que si elle prenait le poste de gouverneur, elle empêcherait “l’extrême gauche de sexualiser nos enfants”. Il faisait probablement face à une enquête déontologique du Sénat, lancée par une plainte de la sénatrice de l’État républicain Kelly Townsend, qui a qualifié ses crimes d’« odieux ».

Comme l’a rapporté National File, le sénateur de l’Arizona a été arrêté jeudi et accusé d’abus sexuels et d’abus sexuels sur deux frères adolescents. Le sénateur d’État a comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi après-midi, la police recommandant 7 chefs d’accusation de crime contre lui, dont trois chefs de comportement sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, un chef d’abus d’enfant, deux chefs de comportement sexuel avec un mineur de plus de 15 ans. , et un chef de tentative de comportement sexuel avec un mineur :

Des documents de la Cour supérieure du comté de Maricopa détaillent les allégations portées contre lui. L’une des victimes affirme que Navarrete l’a touché et « a commis des actes sexuels » sur lui à au moins cinq occasions distinctes, de l’âge de 12 ou 13 ans jusqu’à l’âge de 15 ans. Lors du premier incident, la police a déclaré que Navarrete avait mis sa main dans le pantalon de l’une des victimes et aurait également touché la jambe de son frère, qui a frappé la main de Navarrete pour se défendre. La police de Phoenix affirme maintenant qu’à la suite d’un entretien avec les victimes, ils ont demandé à l’un des garçons d’appeler Navarrete et d’avoir l’audio de l’appel comme preuve. Dans l’audio, la police a déclaré que Navarrete avait admis avoir touché le pénis du jeune garçon, qui a maintenant 16 ans, et lui avoir également fait une fellation. “Bien sûr, je regrette toutes les mauvaises actions que j’ai faites, souhaitant absolument que tout puisse être différent”, a déclaré le sénateur démocrate lors de l’appel, ajoutant “Je suis désolé, mijo”, un mot espagnol affectueux pour les enfants de sexe masculin. Lorsque le garçon l’a confronté aux raisons pour lesquelles il avait commis les crimes présumés, ce qui a provoqué chez le jeune des problèmes de colère et d’anxiété, on peut entendre Navarrete affirmer qu’il « n’allait pas bien » et qu’il regrettait que le garçon ait dû « traverser tout cette douleur.” Lors de la comparution de Navarrete devant le tribunal, son avocat, qui a déclaré que l’affaire devrait insister sur la présomption d’innocence, a tenté de fixer sa caution à 15 000 $, mais le juge a imposé une caution beaucoup plus élevée de 50 000 $. La caution exigeait également que Navarrete remette son passeport aux autorités et soit contraint de rester à l’écart de tous les enfants, y compris les membres de la famille et ses victimes présumées, entre autres restrictions. Les procureurs ont demandé des restrictions plus sévères en raison de la nature de ses accusations. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient entraîner une peine minimale de 49 ans pour Navarrete.

De nombreux politiciens de l’Arizona avaient appelé Navarrete à démissionner, de tous les horizons politiques. La sénatrice Wendy Rogers, une féroce combattante pour l’intégrité des élections, a déclaré qu’il devait démissionner “le plus tôt possible” et que les enfants devaient être protégés “d’un mal comme celui-ci”, tandis que dans une déclaration conjointe, les démocrates de la Chambre et du Sénat de l’Arizona ont déclaré que “les circonstances et les graves La nature des accusations de crime portées contre le sénateur Navarrete constitue une distraction intenable de son rôle d’élu et de fonctionnaire du district 30 », ajoutant que les attentats à la pudeur de ce genre sont « intolérables et nos pensées vont aux victimes ».

Aujourd’hui, le sénateur Rogers a ajouté : « Je suis heureux que l’ancien sénateur Navarette ait démissionné du prestigieux Sénat de l’Arizona. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement méprisable et je prie pour ceux qui ont été touchés par la raison pour laquelle il l’a fait. Nous devons avoir des normes morales et juridiques de base et tenir les gens responsables. #ProtégezNosEnfants »

Navarrete n’a pas pu être contacté par les organes de presse après sa démission, l’AP signalant que son numéro de portable avait été déconnecté.

