Le sénateur du GOP ne parvient pas à expliquer son tweet sur la présence de Biden sur les réseaux sociaux ⋆ .

Plus tôt cette semaine, John Cornyn a publié un tweet demandant si Joe Biden était vraiment en charge du pays. Lors d’une apparition dimanche sur Fox News, il a tenté sans succès de prétendre qu’il ne remettait pas en question les facultés mentales du président.

[Photo by Hannah McKay – Pool/Getty Images]

Cornyn a tweeté plus tôt cette semaine, «le président ne fait pas d’interviews par câble. Les tweets de son compte sont limités et, lorsqu’ils arrivent, inimaginablement conventionnels. Les commentaires publics sont en grande partie scénarisés. Biden a opté pour moins d’entretiens assis avec des médias traditionnels et des journalistes »

Invite la question: est-il vraiment responsable? – Sénateur John Cornyn (@JohnCornyn) 12 avril 2021

L’animateur Chris Wallace a demandé: «Ma question, sénateur Cornyn, est-ce utile? Envoyer un tweet questionnant les facultés mentales du président Biden.

Le législateur du Texas a répondu: «Je pense qu’il y a eu beaucoup de confusion dans le Twitterverse à ce sujet. C’était en fait une citation d’une histoire de Politico que j’ai collée dans ce tweet, puis j’ai simplement posé une question. Ce que j’essaie de faire, c’est de réconcilier le Joe Biden dont nous avons entendu parler le 20 janvier. Le Joe Biden que beaucoup d’entre nous connaissent de son précédent service au Sénat des États-Unis, du Joe Biden que nous voyons maintenant, bloquant 1,9 billion de dollars en factures de dépenses.

Cornyn a déclaré plus tard que le tweet n’était pas destiné à remettre en question les facultés mentales de Biden.

